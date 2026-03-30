墨西哥世界盃場館翻新重開 首場迎戰葡萄牙 男球迷墮下亡

2026年世界盃由美國、加拿大及墨西哥三個北美國家共同主辦，其中墨西哥城地標性阿茲特卡球場，周六晚上舉行翻新重開首戰，墨西哥國家足球隊迎戰葡萄牙國家足球隊的友誼賽期間，一名男子不幸墮下身亡。

男子墮下時處醉酒狀態

據報道，比賽期間一名男子試圖從二層VIP包廂跳至一層時，沿建築外牆攀爬時墮至地面停車場。救援人員到場後進行急救，但男子不幸證實死亡。墨西哥城安全部門指，事主當時「處於醉酒狀態」。

墨西哥城檢察官辦公室在社交平台X發表聲明，表示深切哀悼事件，並稱當局已派遣法醫及調查警察到場，封鎖現場並收集證據，包括CCTV片段及在場人員證供，以重組事件經過。法醫調查亦正進行中，以確認死因及事主墮下時的身體狀況。

事件發生後，友誼賽仍照常進行，最終以0比0完場。據報，部分球迷及安保人員直到比賽結束後才知事件。

阿茲特卡球場經歷多年翻新，為2026年世界盃做準備，是墨西哥三個比賽場館之一。球場將主辦世界盃揭幕戰墨西哥國家足球隊對南非國家足球隊，以及共五場賽事，包括32強及16強賽。

阿茲特卡球場曾分別主辦1970及1986年世界盃揭幕戰，此次將成為首個三屆世界盃揭幕戰主場。