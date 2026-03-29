日本JR東海公司司機恰眼瞓 超速20KM/H埋站險釀巨災

日本JR東海公司旗下特快列車「飛驒」10號（Hida 10）於周六（28日）發生嚴重駕駛失誤。一名50多歲的資深司機在行駛途中打瞌睡，導致列車在進入終點名古屋站時嚴重超速，列車安全系統自動感應並緊急煞車，當時車上有約180名乘客，幸好無人受傷。日本JR東海公司今日（29日）向公眾道歉。



《產經新聞》報道，根據JR東海的調查，意外發生在28日下午3時許，當時列車正進入名古屋站，因司機打瞌睡，列車以時速71公里駛入月台區域，超出原本時速50公里的要求。

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列車自動保安裝置（ATS）偵測到超速後即時介入，啟動緊急煞車，讓列車在預定停車點前安全停下。



涉事的司機擁有約 17 年的駕駛資歷，當天健康狀況回報正常。該司機承認，直到保安裝置的警告鈴聲響起，才突然驚醒。經監視紀錄比對，司機約有 23 秒 時間處於打瞌睡狀態。

