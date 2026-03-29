伊朗局勢︱美以發動戰事滿月  特朗普陷入四大「泥沼」困境？

美國與伊色列向伊朗發動聯合軍事行動剛滿一個月。美方未能以速戰速決姿態結束行動，雙方不斷發放消息表明立場，其中，美國總統特朗普近日甚至聲稱美伊「正在談判」，但伊朗方面多次否認這一說法。伊方就提出「5個必須」，以回應美方停戰協議。

新華社發表分析文章，解構目前美國面對的情況，形容特朗普政府因兩個誤判，而陷入四重困境，退出戰事的意願愈加明顯。兩個誤判，包括「委內瑞拉模式」可在伊朗複制，以及伊朗政權將一擊而潰。

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欲在伊朗複製「委內瑞拉模式」

首先，特朗普試圖在伊朗複制「委內瑞拉模式」，但現實是，美以重創的伊朗政權不僅鞏固了權力，而且立場愈發強硬。美方低估伊朗國內應對外部威脅的高度共識和抵抗意志，這一誤判正把美國拖入一個「邊打邊升級、但沒有清晰終點」的循環。



伊朗同時也未有出現戰略層面的崩盤，其回應恰似運用美國非合作博弈論學者托馬斯·謝林提出的「可控升級施壓」策略，即通過不斷抬高對手成本，證明自己仍有能力讓戰爭代價高到足以改變對手決策的政治運籌。伊朗的目標不是在軍事上戰勝對手，而是讓「戰爭繼續下去」這件事本身變得無法承受。

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美方戰爭成本顯著高於伊方

至於美國的四重困境，其一就是外交孤立。北約盟友拒絕特朗普派海軍協助保障霍爾木茲海峽通航的呼籲。德國總理默茨也表示，德國不會參與油輪護航的軍事行動，伊朗戰事並非北約事務。白宮即便想盡快收場，也難以利用北約其他盟友為自己解套。



其二，研究數據顯示，戰事爆發後36小時內，美軍防空系統已用300多枚「愛國者」攔截彈，海灣國家則用280枚，補充這些彈藥或需數年。

美伊雙方消耗的武器彈藥就經濟成本而言完全不對稱，美方戰爭成本顯著高於伊方，消耗戰明顯不利美方。

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其三，多項民調顯示，美國大部分民眾反對美國對伊朗動武，特朗普的支持率持續走低。隨著戰事持續、油價居高不下，越來越多共和黨選民感受到生活成本高漲之痛。「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的現實基礎進一步動搖。再加上美國股市下跌、國債收益率上升，白宮已不得不考慮如何壓低油價，避免戰爭成本繼續外溢。



其四，美以分歧。卡內基國際和平研究院非常駐學者埃里克·洛布分析稱，美以分歧現在不只是「怎麼打」，還在於「打成什麼樣才算贏」。這一分歧正成為影響此戰終局的關鍵掣肘變量。