英國中部打吡市私家車街頭亂撞 多人受傷司機被捕

英國中部城市打吡市（Derby，又稱德比市）當地時間周六（28日）晚間發生一宗嚴重的汽車衝撞行人事件，造成多人受傷，部分傷者傷勢嚴重。警方在事發後拘捕涉案司機，並表示暫時沒有持續的公共安全威脅。打吡市位於伯明翰（Birmingham）東北約64公里。

法新社報道，事發於當地時間晚上約9時30分，在打吡市的弗萊爾門（Friar Gate）地區，一輛黑色的鈴木私家車，突然衝向路邊行人，導致多人被撞倒在地。網傳現場照片所見，有多名民眾倒地待救。

距伯明翰約64公里

救護人員接報後趕抵現場，為傷者進行急救並將他們送往醫院。當局暫未公布具體的受傷人數。

德比警方在社交平台Facebook上表示，在事發後不久成功攔截涉案車輛，並拘捕了一名30多歲的男性司機。警方強調，雖然事件可能引起公眾不安，但他們相信目前已沒有持續的公共安全威脅。