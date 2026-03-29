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伊朗局勢︱沙特基地受襲 美E-3空中預警機被毀

即時國際
更新時間：13:31 2026-03-29 HKT
發佈時間：13:31 2026-03-29 HKT

美國與伊朗開戰至今，美空軍再遭重創，一架在沙特阿拉伯空軍基地的E-3空中預警機，在空襲中被擊毀，有十多人受傷。

據外媒報道，美國及沙地的官員證實，沙特的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）27日遭伊朗飛彈與無人機攻擊，有24名美軍受傷，地面有數架包括E-3及空中加油機受損。

沙特基地被伊朗空襲，美軍有E-3空中預警機被毀。Ｘ
沙特基地被伊朗空襲，美軍有E-3空中預警機被毀。Ｘ
沙特基地被伊朗空襲，美軍有E-3空中預警機被毀。Ｘ
沙特基地被伊朗空襲，美軍有E-3空中預警機被毀。Ｘ
沙特基地被伊朗空襲，美軍有E-3空中預警機被毀。Ｘ
沙特基地被伊朗空襲，美軍有E-3空中預警機被毀。Ｘ


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退役美國空軍上校魏納柏（John Venable）說：「這影響非常大，會削弱美國掌握波斯灣局勢與戰場態勢感知能力的維繫。」還說美國空軍目前這類飛機數量有限，無法輕易補充。

據公開資料，E-3「哨兵」（Sentry）空中預警與管制機（AWACS），可協助管理戰場，並從數百英里外追蹤飛彈與各類飛機。軍事分析人士指出，E-3能為指揮官提供即時戰場資訊，便於指揮兵力作戰並管理、協調友軍航空器。

 

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