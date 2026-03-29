伊朗局勢｜胡塞武裝再襲以色列 行動持續數日 直至美以「停止攻擊與侵略」
更新時間：08:27 2026-03-29 HKT
發佈時間：08:27 2026-03-29 HKT
發佈時間：08:27 2026-03-29 HKT
也門胡塞武裝周六晚上使用巡航導彈和無人機，對以色列南部的多個重要軍事目標發動第二輪攻擊。
胡塞武裝發言人薩雷亞稱，此次襲擊與伊朗及真主黨的軍事行動同時發生，並成功達成預定目標。他強調，胡塞武裝的軍事行動將在未來幾天繼續進行，直至「敵人停止攻擊與侵略」。
胡塞武裝當晚亦透過其控制的媒體發表聲明稱，介入此次戰事是為回應伊朗、巴勒斯坦加沙地帶，以及伊拉克和黎巴嫩所遭受的來自美國和以色列的「野蠻侵略」，並強調不會針對任何未參與這場侵略的國家。
以色列國防軍發言人德夫林表示，以軍已對胡塞武裝參戰做好準備，並警告任何針對以色列的攻擊都將「付出代價」。他透露，當日早間有導彈自也門方向射向以色列，但已被以色列防空系統攔截，顯示胡塞武裝已正式加入當前戰事。
此外，胡塞武裝早前確認，已首次使用威力巨大的彈道導彈打擊以色列敏感軍事目標，以支持伊朗及地區抵抗陣線。
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