俄羅斯達吉斯坦暴雨成災 宣布進入緊急狀態 逾32萬人斷電

俄羅斯南部達吉斯坦地區首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）受連日暴雨影響，當局宣布進入緊急狀態，洪水導致大規模停電並破壞基礎設施。

達吉斯坦應急部表示，截至當地時間中午12時，當地283個居民點中，共327,183人仍然斷電，其中包括89,705名兒童。

地方官員指出，雖然已針對惡劣天氣做出準備，但實際情況超過「最悲觀預測」。第二大城市哈薩維尤爾特（Khasavyurt）的一座鐵路橋因暴雨受損，北高加索鐵路有橋樑坍塌。

天氣預報稱，當地強降雨將持續至周日，緊急救援與疏散工作仍在進行中。