全美爆發「No Kings」示威 逾3200場集會 抗議特朗普政策

批評美國總統特朗普政策的示威者周六走上全國多地街頭，舉行第三輪「No Kings」集會。主辦方表示，今次行動規模有望成為美國史上最大單日抗議活動。

高喊民主口號展示反特朗普標語

路透社報道，全美50個州及海外多個城市合共舉行逾3,200場示威。此前兩輪「No Kings」示威已吸引數以百萬計民眾參與。今次重點集會之一於明尼蘇達州舉行，預計將有超過10萬人到場，歌手斯普林斯汀（Bruce Springsteen）及貝茲（Joan Baez）亦有登台發言。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）桑德斯在明尼蘇達州聖保羅舉行的主要示威集會上，批評美國對伊朗的戰爭屬違反國際法。他表示：「我們必須誠實面對，美國人民曾在越戰被誤導，在伊拉克戰爭被誤導，而今天在伊朗問題上同樣被誤導。」他強調：「這場戰爭違反國際法，一個主權國家不能隨意攻擊另一個主權國家。」

除紐約、洛杉磯及華盛頓等大城市外，約三分之二活動在較小社區舉行，主辦方稱相關地區參與度較去年首次動員增加近四成。在華盛頓國家廣場，示威者高喊民主口號並展示反特朗普標語；馬里蘭州一處長者中心外，更有坐輪椅長者手持「反抗暴政」、「支持民主就鳴笛」等標語。

紐約曼哈頓亦有數千人集會，荷里活影星羅拔迪尼路在場發言，批評特朗普對美國自由與安全構成威脅。發起組織Indivisible共同創辦人Leah Greenberg表示，今次示威不僅人數眾多，地點分布亦更廣泛，反映運動正持續擴散。

目前，美國正值中期選舉前夕，選情備受關注，特朗普所屬的共和黨將於11月面對選民考驗。隨着戰事及軍費問題持續發酵，相關議題料將成為選戰焦點之一。

最新民調顯示，特朗普支持度跌至36%，為其重返白宮以來最低。共和黨方面則批評示威為「仇美集會」，指民主黨人支持相關活動。