伊朗局勢｜美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」抵中東 增派3500名海軍陸戰隊員及水兵

美國與伊朗戰事持續，美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）已抵達中東地區，約3,500名海軍陸戰隊員及水兵隨行。外界關注，美方是否正為可能的地面軍事行動作準備。

配備運輸機、攻擊戰鬥機

美軍中央司令部（CENTCOM）周六表示，「的黎波里號」於周五抵達中東，並指該艦是約3,500名海軍陸戰隊員和水兵組成的特遣隊的旗艦。該部隊除人員外，還配備運輸機、攻擊戰鬥機及兩棲作戰等戰術裝備。

「的黎波里號」及其艦上駐紮的第31海軍陸戰隊遠徵部隊的官兵均駐紮在日本，早前曾在台灣周邊海域進行演習，其後接獲命令調往中東。

「的黎波里號」早前曾在台灣周邊海域進行演習，其後接獲命令調往中東。路透社

美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）已抵達中東地區，隨行約3,500名海軍陸戰隊員及水兵。路透社

此外，美軍亦已從美國聖地牙哥調派「拳師號」（USS Boxer）及另外兩艘軍艦，連同另一支海軍陸戰隊遠征部隊前往區內。分析指，在上述部署完成後，美國在中東的軍事力量規模已達逾20年來最大，包括兩艘航空母艦、多艘戰艦及約5萬名士兵。

不過，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前表示，美方可在「無需地面部隊」情況下達成軍事目標，但同時強調總統特朗普需為各種可能情況作準備，現有部署旨在為決策提供更大靈活性。

特朗普近期對是否派遣地面部隊態度含糊，多家美國媒體報道指，政府正考慮向中東增派至少1萬名士兵。隨着軍力持續集結，區內局勢進一步升溫。