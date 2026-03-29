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貨車運載朱古力途中被盜 12噸KitKat下落不明 復活節供應恐短缺

即時國際
更新時間：04:16 2026-03-29 HKT
發佈時間：04:16 2026-03-29 HKT

一輛由意大利中部出發，運送Kitkat朱古力前往波蘭貨車，在運送途中遭竊，車上重達12噸、共計413,793條KitKat朱古力被盜，引發市場對復活節期間供應短缺的擔憂。

KitKat母公司、瑞士食品巨頭雀巢（Nestlé）表示，貨車及巧克力目前仍下落不明，並警告歐洲市場可能面臨供應緊張。公司發言人提醒，被盜巧克力可能會透過黑市流入歐洲市場。

貨車運載朱古力途中被盜 12噸 KitKat 下落不明 復活節供應恐短缺。美聯社
貨車運載朱古力途中被盜 12噸 KitKat 下落不明 復活節供應恐短缺。美聯社

每批KitKat巧克力都有唯一批號，即使被盜也可追蹤。雀巢強調，調查正與當地警方及供應鏈合作夥伴密切進行中。

事實上，KitKat去年也曾捲入高額巧克力劫案：2023年，一批來自日本、價值18.8萬英鎊、含哈密瓜、抹茶拿鐵及大福麻糬等罕見口味的55,000條巧克力，在運抵美國加州後，卻未送達最終目的地新澤西，而是被騙取至倉庫，成為騙局一部分，尚欠倉儲費約2,800英鎊。

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