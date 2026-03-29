伊朗稱杜拜美軍據點遭襲逾500人傷 美軍否認 阿聯酋指全數攔截導彈無人機

美以對伊朗的衝突進入第五週之際，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲稱，其力量週六對杜拜美軍據點發動導彈及無人機攻擊，稱超過500名美軍人員遭到重創。不過，美軍中日司令部否認說法。

伊斯蘭革命衛隊發言人祖法加里（Ebrahim Zolfaghari）接受半官方塔斯尼姆通訊社訪問時表示：「美軍早前已因我方強力打擊及據點破壞而逃離基地並躲藏，區域將成為美軍士兵的墳場，他們別無選擇，只能投降。」

然而，美軍中央司令部（CENTCOM）隨後透過社交平台X否認伊朗說法，指出「杜拜沒有任何美軍人員遭受攻擊」，並指控伊朗政府「捏造謊言」，雙方說法完全不同。

同日，阿聯酋國防部表示，伊朗對當地發射至少20枚彈道導彈及37架無人機，全部已被攔截。