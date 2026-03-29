空襲黎巴嫩致3名記者死亡 以方稱一人為真主黨情報 黎方否認

以色列軍方周六空襲黎巴嫩南部，一輛載有記者的汽車被擊中，造成3名黎巴嫩新聞工作者死亡。以軍表示行動針對其中一人，但黎方及相關媒體強烈否認有關指控，事件引發外界對戰地記者安全的關注。

以軍指一人曾報道以軍部署位置

黎巴嫩Al Manar電視台報道，其中兩名死者為記者Ali Shaib及一名電視台記者Fatima Ftouni。黎巴嫩資訊部長莫爾西斯其後證實，Ftouni的兄長、攝影師Mohammed Ftouni亦在事件中死亡。

以軍聲明稱，已在一次精準打擊中「消滅」Shaib，並指其為真主黨情報單位成員，曾報道以軍在黎巴嫩南部的部署位置，並涉嫌煽動針對以軍及平民的行動。然而，以方未有提及其餘死者，亦未提供證據支持相關指控。

真主黨否認有關說法，批評以方指控為「虛假」，旨在逃避責任。黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩則形容死者為「履行專業職責的平民」，指事件嚴重違反國際對戰地記者的保護規範。

國際關注亦持續升溫。無國界記者組織表示，近期已多次警告記者在戰區面臨的風險不斷上升。保護記者委員會亦指出，自2月28日伊朗戰事爆發以來，中東多地已有多名記者在空襲中喪生。