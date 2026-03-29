生化攻擊｜日本博客拒印度童乞討20盧比 被丟「牛糞水球」高燒住院4天

日本旅客博客「Dotabata旅行記」（ドタバタ旅行記）早前到印度旅遊，因拒絕少年乞討20盧比（約1.65港元），竟被丟「牛糞水球」。事後他出現嚴重高燒、呼吸困難等症狀，緊急住院4天，醫院餐竟天天吃正宗咖哩，身體虛弱還「無啖好食」，可謂受盡折磨。

惡臭液體「生化攻擊」

據這名博主回憶，當時他沿著恆河岸邊漫步，三名當地少年走近索取20盧比。他與同伴婉拒後轉身離去，怎料背後突然傳來重物撞擊的水花聲，原本以為只是普通水球，沒想竟聞到陣陣惡臭，才驚覺水球內灌滿了稀爛的牛糞，兩人瞬間全身沾滿糞便。

兩人不久後出現劇烈發燒的情況，甚至嚴重到連站立和呼吸都感到痛苦，不得不緊急到瓦拉納西當地醫院求診。住院4天期間身體極度虛弱，但院方準備的每一餐竟然都是咖哩，就連小食都是滿滿的香料，對於身體虛弱的他來說完全吃不下。

不僅如此，打點滴效果不好，他手臂腫得厲害。在蟑螂氾濫的病房住了4天，最終花費約152,980日圓（約7,470港元），沒想到當初省下20盧比竟換來如此高昂的代價。

網友：價值觀震撼教育

事件曝光後引發大批網友熱議，不少人戲稱印度街頭簡直布滿「生物武器」，指出當地人對這類細菌有免疫力，但外地觀光客脆弱的腸胃無法承受這類「生化特種作戰」。網友紛紛留言表示：「住院還吃咖哩真的笑死」、「這是真正的價值觀震撼教育」、「去印度真的要隨時準備好抗生素」。