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日本賞櫻｜東京櫻花盛開了！比以往提早3天 周日天氣晴朗宜賞花

即時國際
更新時間：19:21 2026-03-28 HKT
發佈時間：19:21 2026-03-28 HKT

 

日本櫻花季每年吸引無數外國觀光客前去賞花。28日全國從北部到西部皆天氣晴朗，氣溫升高，日本氣象廳在下午宣布：「東京的櫻花已經盛開了。」

周六下午2時許，氣象廳人員前往靖國神社，觀測一棵染井吉野櫻標本木之後宣布：「東京的櫻花已盛開了。」今年東京的櫻花盛開比去年提早2天，比往年早了3天。

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綜合日媒報道，位於東京千代田區靖國神社內的染井吉野櫻花迎來最佳觀賞期，吸引許多民眾前去參觀。這裏的櫻花是盛開與否的指標，盛開的定義為花芽約8成以上開放。

明天（29日）北日本至西日本仍將晴朗，氣溫達到4月中旬至5月上旬水準，將是賞花的好天氣。

然而自30日周一起，受低氣壓通過本州附近影響，雨勢將自西向東逐漸增強，局部地區可能出現大雨，民眾需注意後續氣象資訊。根據氣象廳的1個月氣象預報，關東甲信地區可能會被暖空氣籠罩，未來1個月氣溫，預計將高於往年同期水準。

 

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