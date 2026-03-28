尼泊爾反貪腐示威遭鎮壓釀76死 時任總理被捕

尼泊爾警方周六凌晨採取行動，在首都加德滿都（Kathmandu）逮捕了前總理奧利（Khadga Prasad Oli）及前內政部長萊克哈克（Ramesh Lekhak）。兩人被指應對去年9月一場導致數十人死亡的暴力抗議活動負責，該場抗議直接導致當時的政府倒台並觸發了新的選舉，新總理巴倫德拉·沙阿周五剛宣誓就職，新政府上台昈採取行動。

內政部長：正義的開始

現任內政部長古隆（Sudan Gurung）透過社交媒體宣布了這次逮捕行動。他寫道：「沒有人能凌駕於法律之上。我們已將前總理奧利和前內政部長萊克哈克置於控制之下。這不是對任何人的報復，這只是正義的開始。」

尼泊爾前總理奧利被捕。 美聯社

一個由政府設立的調查委員會此前提交報告，建議對奧利、萊克哈克以及當時的警察總長處以最高10年的監禁。周六凌晨，數輛載滿防暴警察的卡車分別前往兩人的住所執行逮捕，隨後將他們帶往加德滿都地區警察局。

這次逮捕行動發生在新政府上台僅一天之後。由饒舌歌手轉型為政治家的沙阿（Balendra Shah）所領導的國家獨立黨（Rastriya Swatantra Party），在本月稍早的國會選舉中取得壓倒性勝利。沙阿與內政部長古隆均承諾，將為在抗議中死傷的民眾伸張正義。

Z世代抗議引發政壇地震

這場政治風暴的根源，是去年9月8日和9日爆發的大規模示威活動。當時，由「Z世代」活動家主導的年輕人走上街頭，抗議政府的腐敗和治理不善。抗議活動迅速演變為暴力衝突，最終導致76人死亡，超過2300人受傷。憤怒的群眾燒毀了總理和總統辦公室、警察局以及多名高級政客的住所，迫使他們搭乘軍用直升機逃離，時任總理奧利倉皇下台。