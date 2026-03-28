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人肉快遞｜過年回鄉嫌車票太貴？家人竟將老翁「塞麻布袋」寄出險窒息

即時國際
更新時間：17:30 2026-03-28 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-28 HKT

2026年3月19日是印度南部安得拉邦、特倫甘納邦和卡納塔卡邦的傳統新年「烏加迪」（Ugadi），民眾想要回鄉過節，但車票貴得離譜又搶不到，班加羅爾竟然有人想到將家中長輩塞入白色大麻布袋，改走快遞寄回家。2名壯漢大費周章地把這袋「人肉快遞」抬到寄件門市，但包裹不停詭異抖動，嚇得店員趕緊攔截。

快遞店員要求拆開檢查，沒想到家屬死活不肯，還理直氣壯地催促趕快寄貨。最終店員強行打開，救出差點斷氣的老翁。受困老翁因為長時間擠在密閉空間，差點缺氧窒息，臉色極其痛苦。誇張的是，這家人不顧老翁死活，竟然還覺得「來都來了」，要求店員「敬業一點」把人寄出去，逼得對方只能報警求救。

這家人眼看事態嚴重，在警車抵達前逃跑，但仍躲不過警方的追蹤，在查問下才坦承只是為了拍攝諷刺短片，想藉由極端手段凸顯節慶票價飆漲與供應不足的社會現象。

沒想到這番鬧劇沒引發社會共鳴，反而換來大眾的白眼。這家人最終要發布道歉聲明，承認行為欠考慮，並保證以後絕對不會再犯才能平息事件。警方考慮到他們動機並非惡意謀害，原意無條件釋放。

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