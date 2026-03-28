生命奧秘｜抹香鯨分娩獲雌鯨群包圍「接生」 輪流托起寶寶幫助換氣

科學家罕見捕捉到抹香鯨的分娩過程，揭開一個接生團隊的面紗。當時有多達11條抹香鯨在場，其中9隻成年雌鯨組成「助產士團」為「產婦」護航，並在寶寶出生後接力托高助牠換氣。

路透社及美聯社報道，研究鯨豚交流的「鯨豚翻譯計畫」（Project CETI）於2023年7月8日，利用無人機、水下收音器和在船上拍攝的影像，在多明尼加外海的加勒比海海域，記錄到這次抹香鯨接生的過程。

科學家罕見捕捉到抹香鯨的分娩過程，雌鯨群「助產士團」包圍護航。 美聯社

科學家發現有11條抹香鯨在場，「產婦」用34分鐘生產。9隻成年雌鯨包圍着牠，待寶寶出生後輪流用身體撐著寶寶，將牠托高到海面上，幫牠維持呼吸。另有1隻未成年雄鯨在外圍。

兩份相關報告26日分別在《科學》（Science）和《科學報告》（Science Reports）期刊發表，其中一份報告首席作者、CETI計畫成員馬洛夫（Alaa Maalouf）說：「我們觀察到幼鯨出生後立即進行的高度合作的照料，這些鯨魚緊緊圍繞在新生幼鯨身邊，一再輕碰牠、用身體托着牠，並且輪流抬上海面，這種托舉的行為持續了好幾小時」。

史前抹香鯨化石在利馬史前博物館展出。路透社

有份參與報告的CETI計畫主席、海洋生物學家葛魯柏（David Gruber）說，新生幼鯨幾乎無法自主活動，需要其他鯨魚立即援助，讓牠浮出海面完成第一次換氣，以免溺斃。研究人員觀察到，寶寶在出生後1分鐘內就被托上海面。

這是至今最詳細記錄野生抹香鯨、甚至是鯨豚類動物完整分娩過程。值得注意的是，參與協助的鯨群來自2個平常各自覓食的不同群體，顯示這種合作是跨越血緣關係。馬洛夫說：「這意味了抹香鯨社會不僅建立在緊密的家庭關係上，也指向高度社會和認知複雜性」。

抹香鯨屬母系社會，由祖母、媽媽、女兒組成，一群體通常有10到12隻，共同覓食和養育幼鯨。

研究人員說，這次觀察到未成年雄鯨在場，也很令人驚訝。此外，鯨群在分娩關鍵時刻發出的聲音會改變，可能用於溝通和協調行動。這些幫忙接生的雌鯨在分娩結束數小時後才逐漸分散，回到平常的覓食群體。