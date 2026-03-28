中美關係︱特朗普：看看他們製造業 必須尊重中國成就
更新時間：15:02 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:02 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:02 2026-03-28 HKT
3月27日，美國總統特朗普在邁阿密參加由沙特阿拉伯主權財富基金主辦的FII峰會。他在演講中誇讚中國製造業，「你們看看中國做得有多好，看看中國的製造業有多麼好，我是說他們太能造車了。對於中國的成就，不管你喜不喜歡，你必須得尊重中國。」
美國白宮發言人萊維特此前表示，特朗普將於5月14日至15日對中國進行國事訪問，屆時將與國家主席習近平舉行會晤。
特朗普原定於3月底訪問北京，但早前他公開表示，由於需全神貫注於美軍在伊朗的軍事行動，已主動向中方提出延期要求。他當時形容行程需要「重新安排」，以便應對中東地區瞬息萬變的戰況。
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