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OnlyFans女模色誘加州富豪 潛入豪宅盜竊 數十人中招

即時國際
更新時間：14:39 2026-03-28 HKT
發佈時間：14:39 2026-03-28 HKT

美國加州洛杉磯一名女模被控在交友軟件上物色年長的有錢男子，並冒充他們的女友或另一半，進入受害人家中盜竊黃金、現金和許多高級名牌物品，目前出面指認她的受害人已經多達數十人，令她被控6項重罪。如所有罪名成立，她將面臨最高11年8個月監禁。

這名27歲女模拉維(Adva Lavie)曾登上Playboy、Penthouse等成人雜誌，是一名網紅與成人平台OnlyFans女模，她被控2023年至2025年期間，在馬里布（Malibu）及洛杉磯縣其他地區，利用交友軟件結識並靠近多名年長富豪，涉及多宗盜竊案。

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拉維是一名網紅與成人平台OnlyFans女模。Instagram
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拉維曾登上Playboy、Penthouse等成人雜誌。Instagram
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專釣年長富豪

警方表示，原本有5名受害人決定出面指控，後來幾個月中又陸續有更多受害者出現，受害人數增加十多人，這宗詐騙案可能涉及多州，甚至還可能延伸到國外。

拉維23日因為6項指控被捕，罪名包含重大竊盜罪、未經授權使用個人識別資訊罪與入室竊盜等。

罪成恐坐牢逾11年

警方於去年10月開始尋找拉維下落，然而她對所有指控均不認罪，目前配戴電子腳鐐獲釋，並被勒令不得靠近受害人，如罪名成立，將面臨最高11年8個月刑期。

根據KTLA報道，拉維身高約5呎7吋，體重約104磅，棕髮棕眼。她常駕駛黑色保時捷SUV或白色平治轎車，並以多個化名行事，包括Shoshana、Shana、Mia Ventura等，專門在Westlake Village、西荷里活、洛杉磯和比華利山莊活動。

曾趁直播節目潛入化妝間偷竊

洛杉磯播客節目Access Vegas主持人Michael Sartain透露，拉維曾於他節目特別選舉夜直播中，趁中場離席時進入化妝間，偷走多名女嘉賓的現金與信用卡。同時拉維多年來活躍於洛杉磯與拉斯維加斯慈善派對場合，並常以威脅手段，讓受害人保持沉默。她會威脅要誣告性侵，或聲稱對方曾付錢要求性交易。
 

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