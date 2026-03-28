Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

搭飛機「尿袋」｜國際民航組織新例 每人限帶兩個全程禁充電

即時國際
更新時間：14:45 2026-03-28 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-28 HKT

全球航空安全規例再度收緊，矛頭直指人手一個的「尿袋」（流動充電器）。國際民航組織（ICAO）昨日（27日）正式頒布並實施全球統一新規定，明確限制每名乘客最多只能攜帶兩個流動充電器登機，並嚴禁在飛行途中為充電器本身充電，以降低潛在的火警風險。

ICAO：應對風險 加強安全

總部設於蒙特利爾的國際民航組織在聲明中指出，新規定旨在「應對新出現的風險，加強旅客和航空公司的安全」。相關技術細則已同步下發至全球193個成員國的民航管理部門及各大航空公司。

相關新聞：日本航機傳4月起全面禁用「尿袋」 擬每人限帶兩個

國際民航組織新規定，乘客最多攜帶兩個流動充電器上機。 新華社資料圖
國際民航組織新規定，乘客最多攜帶兩個流動充電器上機。 新華社資料圖

該組織解釋，流動充電器內的鋰電池在高空低壓、劇烈顛簸或高溫環境下，容易出現短路或「熱失控」等問題，引發起火甚至爆炸，嚴重威脅航班安全。而過往全球已發生多宗由充電器故障引發的航空安全事件。

相關新聞：遊台注意｜台北捷運禁用「尿袋」 起火將究辦

有專家指在飛行途中為充電器充電會產生熱量，在高空密閉環境下熱量無法及時散發，好容易導致電芯過熱失控。此外，若乘客攜帶過多個充電器，一旦其中一個出事，可能會引發連鎖反應，為應急處置帶來極大難度。

內地此前規定，持有3C標誌的流動充電器才可以帶上飛機。 央視
內地此前規定，持有3C標誌的流動充電器才可以帶上飛機。 央視

容量及存放位置有嚴格規定

除了限制數量及禁止機上充電外，新規定亦統一並細化了容量管理及存放要求：

容量限制：

  • 額定能量等於或小於100Wh：可直接隨身攜帶。
  • 額定能量介乎100Wh至160Wh：須事先獲得航空公司批准。
  • 額定能量超過160Wh或未有標明：嚴禁攜帶登機。

存放要求：

  • 必須隨身攜帶，嚴禁寄艙或放置在頭頂的行李架。
  • 應放置在座椅前方下方或座椅口袋等便於監控及取用的地方。
  • 新規定同時訂明，機組人員因操作需要，仍可繼續攜帶並使用流動充電器。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
02:37
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
6小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
7小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
影視圈
5小時前
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮。（大圖為資料圖片）
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
冷血台男箍煲不成當街插死前女友，最終窮途末路被捕。 中天新聞
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
兩岸熱話
3小時前
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
旅遊
15小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
23小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定。路透社
英超│卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定 點出在卡域克手下重生關鍵原因
足球世界
19小時前