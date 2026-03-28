搭飛機「尿袋」｜國際民航組織新例 每人限帶兩個全程禁充電

全球航空安全規例再度收緊，矛頭直指人手一個的「尿袋」（流動充電器）。國際民航組織（ICAO）昨日（27日）正式頒布並實施全球統一新規定，明確限制每名乘客最多只能攜帶兩個流動充電器登機，並嚴禁在飛行途中為充電器本身充電，以降低潛在的火警風險。

ICAO：應對風險 加強安全

總部設於蒙特利爾的國際民航組織在聲明中指出，新規定旨在「應對新出現的風險，加強旅客和航空公司的安全」。相關技術細則已同步下發至全球193個成員國的民航管理部門及各大航空公司。

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國際民航組織新規定，乘客最多攜帶兩個流動充電器上機。 新華社資料圖

該組織解釋，流動充電器內的鋰電池在高空低壓、劇烈顛簸或高溫環境下，容易出現短路或「熱失控」等問題，引發起火甚至爆炸，嚴重威脅航班安全。而過往全球已發生多宗由充電器故障引發的航空安全事件。

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有專家指在飛行途中為充電器充電會產生熱量，在高空密閉環境下熱量無法及時散發，好容易導致電芯過熱失控。此外，若乘客攜帶過多個充電器，一旦其中一個出事，可能會引發連鎖反應，為應急處置帶來極大難度。

內地此前規定，持有3C標誌的流動充電器才可以帶上飛機。 央視

容量及存放位置有嚴格規定

除了限制數量及禁止機上充電外，新規定亦統一並細化了容量管理及存放要求：

容量限制：

額定能量等於或小於100Wh：可直接隨身攜帶。

額定能量介乎100Wh至160Wh：須事先獲得航空公司批准。

額定能量超過160Wh或未有標明：嚴禁攜帶登機。

存放要求：