平壤驚現豪華狗肉餐廳 由金正恩親自選址及設計 南韓明年起禁售狗肉

北韓傳媒報道，平壤於周四（26日）舉行一家狗肉料理專門店的落成典禮。該餐廳樓高2層，位於流經平壤市中心的大同江畔。據報勞動黨總書記兼國務委員長金正恩親自指導選址、設計與建設。在北韓，狗肉長期被視為營養食品，還曾舉辦狗肉料理比賽。但在南韓，將自明年起禁止販售狗肉以及為食用而繁殖犬隻等行為。

北韓視為珍貴蛋白質來源

在北韓，狗肉至今仍被視為珍貴的蛋白質來源，被稱為「甜肉（dangogi）。當地不時舉辦狗肉料理比賽。平壤市人民委員會委員長崔希太出席狗肉料理專門店完工典禮。北韓媒體公布的照片顯示，新落成的狗肉專門餐廳建築甚具氣派。

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南韓國會通過法案 2027年起禁止吃狗肉

金正恩親自選址及設計狗肉料理專門店。美聯社

在北韓，狗肉至今仍被視為珍貴的蛋白質來源。法新社

南韓動物保護意識高漲，反對吃狗肉聲浪增加。Korean K9 Rescue /FB

南韓社會食用狗肉的情況正迅速減少。Korean K9 Rescue/FB

另一方面，南韓過去也有食用狗肉的文化，但隨著動物保護意識高漲，反對聲浪增加。基於動物保護觀點，南韓將自2027年2月起，禁止狗肉販售以及為食用而繁殖犬隻等行為。

南韓民意支持禁售狗肉

在動物保護團體推動下，相關法案已於2024年1月在國會通過，南韓社會食用狗肉的情況正迅速減少。

南韓狗肉文化歷史悠久，過去一直被視為「滋補食品」受到喜愛，但各類民意調查顯示，一般民眾對此的看法已逐漸改變。前年通過的法案，同時禁止流通與販售以犬隻或犬肉為原料加工的食品。如果以食用為目的殺害犬隻，將被處以3年以下監禁，或3000萬韓元（約15.6萬港元）以下罰款，相關罰則條款將在明年2月開始適用。