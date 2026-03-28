中東戰爭 | 傳美僅確定摧毀1/3伊朗導彈 中東戰斧導彈庫存恐見底

美國與以色列對伊朗開戰已一個月，路透社引述5名美國知情人士指，美國目前僅能確定摧毀伊朗龐大導彈庫約1/3，伊朗仍有大量導彈庫存。而《華盛頓郵報》周五（27日）引述知情人士透露，美以伊交戰4周內，美軍已發射超過850枚戰斧巡航導彈，消耗速度之快已引發五角大樓部分官員憂心，並促使內部展開討論，研議如何增加可用數量。

4名消息人士表示，伊朗另外約1/3狀況不明，但轟炸行動很可能對這些導彈造成損壞、摧毀或掩埋在地道與掩體內。由於事涉敏感，這些消息人士均不具名發言。

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美國智庫認為，對伊朗戰爭開始時，海軍可能只有3100枚戰斧導彈。路透社

美軍在應對伊朗反擊時，已發射超過1000枚愛國者特等防空攔截導彈。洛歇馬丁

傳美僅確定摧毀1/3伊朗導彈。路透社

德黑蘭當局被指仍有大量導彈庫存。路透社

其中1名消息人士說，伊朗無人機能力方面的情報也類似，有一定把握認為約1/3無人機已被摧毀。

伊朗仍有大量導彈庫存

這項先前未被報道過的評估顯示，伊朗多數導彈不是被摧毀就是無法取得，但德黑蘭當局仍有大量導彈庫存，一旦戰鬥停止，他們或許能夠找回一些被掩埋或受損的導彈。

這項情報與美國總統特朗普的公開說法大相逕庭，特朗普稱伊朗「只剩極少數火箭彈」。但他也似乎承認，伊朗剩餘的導彈和無人機仍對美國未來保護霍爾木茲海峽行動構成威脅。

而五角大樓一名官員回應說，自戰爭爆發以來伊朗導彈和無人機攻擊減少約9成，並說美軍中央司令部（CENTCOM）也已損毀或摧毀超過66%的伊朗導彈、無人機以及海軍生產設施與造船廠。

開戰至今消耗逾850枚戰斧

截至25日，美軍空襲擊中超過1萬個伊朗軍事目標。根據美軍中央司令部說法，美軍擊沉92%伊朗海軍大型艦艇。但中央司令部拒絕說明伊朗有多少導彈或無人機能力被摧毀。

與此同時，華郵引述多名美國官員表示，在伊朗衝突中已發射超過850枚戰斧巡航導彈，已促使美方必須緊急討論是否從包括印太地區在內的其他區域調撥庫存，同時也需展開長期且有系統的增產行動。

發射逾千枚受國者及薩德導彈

一名美國官員形容，中東地區剩餘的戰斧導彈數量「低到令人警惕」，另一人則表示，若不採取措施，五角大樓在中東的戰斧庫存正接近「彈藥耗盡」。

英國《金融時報》較早前報道，五角大樓在伊朗已消耗「數年份」的戰斧導彈，但未說明具體數量。

另有2名知情官員透露，美軍在應對伊朗反擊時，也已發射超過1000枚防空攔截導彈，包括「愛國者」與「薩德」，這些同樣屬於全球最先進的系統之一，但庫存有限且未公開。

狂射戰斧導彈 掏空印太戰力

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）評估指出，海軍在整個戰斧導彈計畫期間共採購近9000枚，但其中數千枚為較早期版本，現已過時並退役。CSIS評估認為，對伊朗戰爭開始時，海軍可能只有3100枚戰斧導彈。

CSIS資深顧問坎西安（Mark Cancian）表示，美軍若已對伊朗發射超過800枚戰斧導彈，約相當於總庫存的四分之一，將在西太平洋潛在衝突中留下重大缺口，恐需數年才能恢復庫存。