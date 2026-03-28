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中東戰爭 | 伊朗警告攻擊中東酒店 促平民速離美軍駐紮區域

即時國際
更新時間：11:58 2026-03-28 HKT
發佈時間：11:58 2026-03-28 HKT

繼威脅攻擊全球旅遊勝地後，伊朗軍方再針對平民設施發出警告，揚言中東地區有美軍下榻的酒店，都會是伊朗的攻擊目標，力促該區域民眾盡快離開有美軍駐紮區域。

伊朗國營媒體法爾斯通訊社周五（27日）報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，美國和以色列正設法利用無辜民眾當人肉盾牌，呼籲民眾盡快離開美軍駐紮的區域，以免遭波及受傷。

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伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言襲中東地區有美軍入住的酒店。路透社
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伊朗國營媒體發布伊朗發射導彈，攻擊以色列和美軍在中東的基地。法新社
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伊朗曾威脅要攻擊全球旅遊勝地，圖為伊朗發射的導彈。法新社
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斥美以用無辜民眾當人肉盾牌

伊朗武裝部隊發言人謝卡爾奇（Abolfazl Shekarchi）26日在國營電視台播出的談話中說：「只要美軍進入一家酒店，在我們的眼中，這家酒店就變成美國人的酒店。我們要眼睜睜任由美國人攻擊我們嗎？當我們要回應，自然地就得打擊任何他們所到之處。」

美國和以色列展開對伊朗聯合軍事行動後，伊朗以無人機、導彈攻擊中東多個有美軍駐紮和設立基地的國家報復。謝卡爾奇20日才警告，美國、以色列官員在全世界各地都將被鎖定，「就連公園、休憩區和旅遊勝地」對伊朗的敵人而言，都將不再安全。

向阿聯酋和巴林酒店發嚴厲警告

法爾斯通訊社引述未具名消息來源，指伊朗已經向中東地區、尤其是在阿聯酋和巴林的酒店，發送「嚴厲警告」，並指伊朗軍方已經找出美軍在敘利亞、黎巴嫩和吉布地利用的類似地點。

伊朗外長阿拉格齊指控美軍利用波斯灣合作理事會（GCC）國家的民眾當「人肉盾牌」。他發文說：「從這場戰爭一開始，美軍士兵逃離在該理事會國家的軍事基地，轉而藏身於酒店和公司辦公室裡」，他呼籲區內酒店拒絕美軍人員入住。

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