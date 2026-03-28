中東局勢︱也門胡塞武裝參戰 向以色列發射導彈被攔截

美以與伊朗的衝突波及中東其他國家，也門胡塞武裝（Houthis）組織就軍事介入設定條件後不久，就向以色列發射了彈道導彈。 以色列軍方表示攔截了一枚導彈。

胡塞武裝軍事發言人薩雷亞（ Yahya Saree）周六在叛軍的Al-Masirah衛星電視台上宣布了這次攻擊。他說 ，攻擊「將持續到達成既定目標為止，正如武裝部隊先前聲明中所述，並直到針對所有抵抗陣線的侵略停止為止」。

胡塞武裝自2014年以來一直佔據也門首都薩那，到目前為止一直未參與美國與以色列的戰爭。但在以色列與哈馬斯戰爭期間，該民兵組織對航運船隻的攻擊顛覆了紅海的商業運輸，每年約有價值10萬億美元的貨物經過此地。

新華社報道，也門胡塞武裝（Houthis）周五（27日）表示，當前中東局勢持續升級背景下，該組織已就可能進行軍事介入設定三個條件，一旦出現以下情況將直接採取軍事行動：

若紅海被用於對伊朗或其他伊斯蘭國家發起軍事行動； 若有新的地區或國際聯盟加入支持美國和以色列針對伊朗及其地區陣營「抵抗之弧」的行動； 若針對伊朗和「抵抗之弧」的軍事升級持續擴大。

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薩雷亞同時要求美國和以色列立即停止針對伊朗及「抵抗之弧」相關國家的侵略行為。他表示，這些軍事行動「不公正、不合理」，不僅危及地區與全球安全穩定，也對世界經濟造成負面影響。



他同時要求結束對也門的封鎖，並警告，任何進一步加劇對也門封鎖的舉措都將遭到反制，胡塞武裝「已做好應對任何事態發展的準備」。薩雷亞還呼籲落實加沙地帶停火協議包含的人道主義援助等承諾。