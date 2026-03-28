霍爾木茲海峽 | 特朗普戲稱為「特朗普海峽」 伊朗允人道援助貨物安全通過

美國總統特朗普周五（27日）堅稱，伊朗必須開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）供石油運輸，以達成和平協議，並將這條關鍵的航道戲稱為「特朗普海峽」（Strait of Trump）。而伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表巴赫雷尼同日宣布，德黑蘭政府已接受聯合國請求，允許人道援助和農業貨物安全通過霍爾木茲海峽。

特朗普重返白宮執政後將華府多座建築以自己名字重新命名。他今次又將霍爾木茲海峽戲稱為「特朗普海峽」。

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特朗普重返白宮執政後將華府多座建築以自己名字重新命名。美聯社

特朗普堅稱，伊朗必須開放霍爾木茲海峽。路透社

伊朗表明允許人道援助和農業貨物安全通過霍爾木茲海峽。美聯社

霍爾木茲海峽成為各方焦點。路透社

曾重新命名墨西哥灣為美國灣

他在邁阿密一場獲沙特阿拉伯支持的「未來投資倡議優先」（FII Priority）論壇演說時表示：「我們現正談判，若能有所作為當然很好，但他們必須開放它。他們必須開放特朗普海峽，我是說霍爾木茲海峽。抱歉，真不好意思，這是個糟糕的口誤。假新聞會說『他不小心說了』。不，我沒有不小心，不太常。」

他還談到自己在重返執政後不久就下令將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。

他先前也將華府的甘迺迪表演藝術中心更名為「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

華府的美國和平研究所（USIP）去年也以特朗普的名字重新命名。

聯合國設霍峽工作組

另一邊廂，伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表巴赫雷尼27日在社交媒體上宣佈，應聯合國請求，伊朗決定促進並進一步加快人道主義貨船在霍爾木茲海峽的安全通行。

巴赫雷尼說，這一措施體現伊朗持續致力於支持人道主義努力，並確保基本援助不延誤地送達有需要者的承諾，實施的操作安排將適時與聯合國確定。伊朗堅定致力於確保、維護並保障霍爾木茲海峽對所有非敵對國家的安全與穩定。

較早前，聯合國秘書長古特雷斯已就霍爾木茲海峽局勢成立專門工作組，其核心任務是制定並提出專門的技術機制，以減輕人道主義需求和農業生產所受影響。