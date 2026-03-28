伊朗局勢 | 華府提和平方案待伊朗表態 美總統特使：有望本周會談

美國總統特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）周五（27日）表示，他相信伊朗將在本周與美方會談，以結束這場持續一個月的中東戰爭。不過，伊朗國會議長卡利巴夫27日在社交媒體上說，美國方面為抑制油價，而散布大量假消息，市場已對此麻木。

威特科夫在邁阿密舉行的商業論壇上被問及與伊朗談判時回應說：「我們認為本周將有會談，我們當然希望如此。」他表示，美國正在等待德黑蘭對和平方案的回應。

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威特科夫表示，美國正在等待德黑蘭對和平方案的回應。美聯社

伊朗國會議長卡利巴夫說，美方為抑制油價，而散布大量假消息，市場已對此麻木。法新社

伊朗周六再向以色列發射導彈。路透社

他說：「我們已提出一項15點計畫，正在等待伊朗回應，這可能解決所有的問題。」

他稱，船隻正在霍爾木茲海峽通行，這是一個非常好的跡象。他認為，特朗普希望達成一項和平協議。

美通過巴基斯坦提「15點計劃」

威特科夫還說，美方已經提出結束戰事的「15點計劃」，預計伊朗會作出回應，「這可能解決一切」。

前一天，威特科夫在白宮內閣會議上證實，美方已通過巴基斯坦向伊朗轉交「15點計劃」。

美國媒體27日報道，調解方預計伊朗當天對「15點計劃」作出回應。不過，國務卿魯比奧當天在法國巴黎說，美方尚未收到伊方回應，但回應「可能隨時發生」。

據美國Axios新聞網23日報道，以色列官員稱，多個國家正試圖協調伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫同威特科夫、特朗普女婿庫什納、美國副總統萬斯在巴基斯坦首都伊斯蘭堡會談，時間可能是本周稍後時間。

伊朗議長：美散布大量假消息以壓抑油價

根據多方消息與報道，伊朗先前一直在審議一份透過巴基斯坦傳遞的15點提案，其中包括廢除伊朗核計畫、限制導彈發展，以及實質上將霍爾木茲海峽控制權交出等。

然而，伊朗國會議長卡利巴夫27日在社交媒體上說，美國方面為抑制油價而散佈大量假消息，以致市場已對此麻木，「再也無人買賬」。

卡利巴夫稱，這種做法「看似很強勢，但談不上聰明。（他們）太早用掉了散布假消息這張牌」。

