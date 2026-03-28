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中東戰爭 | 魯比奧料伊朗戰爭數周內結束 無需派地面部隊亦可實現目標

即時國際
更新時間：09:21 2026-03-28 HKT
發佈時間：09:21 2026-03-28 HKT

中東戰事爆發一個月，美國國務卿魯比奧預料戰事仍會持續數星期，又重申可在毋須出動地面部隊情況下，實現所有目標。

魯比奧周五（27日）在巴黎出席七大工業國集團（G7）會議後對記者表示：「我們正實現所有目標，大部分都比預期早實現，我們可在不出動地面部隊下實現所有目標。正如戰爭部(國防部)指出，我們正按原定計劃或超前進度執行行動，並預期在數周，而非數月完成行動。」

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魯比奧重申，可在毋須出動地面部隊情況下，實現所有目標。美聯社
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美國對伊朗軍事行動料再持續數周。路透社
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美國國防部已向中東部署2支陸戰隊遠征部隊。路透社
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傳魯比奧告訴G7：戰事將持續2至4周

另據美國Axios新聞網站記者在社交媒體發布的消息，魯比奧告訴7國集團同僚，戰事還將持續「2至4周」。

魯比奧強調，美國仍能在不派遣地面部隊的情況下，實現對伊朗軍事行動目標，包括摧毀伊朗導彈、無人機能力等。他同時表示，美國近日向中東地區追加部署數以千計兵力，旨在為美國總統特朗普應對突發情況提供更多選項。他告訴記者：「總統必須為多種突發情況做好準備，這些我不會在媒體上討論。」

他又指出，伊朗尚未正式回應結束戰爭的提案，但已傳遞出一些「訊息」，顯示對外交抱持興趣。他說：「我們已經與伊朗體系有過訊息往來，無論這個體系現在還剩下多少，顯示對方願意就某些議題進行對話。」

魯比奧還說，美國提供給烏克蘭的武器目前沒有調往中東地區，但美國對此持開放態度。

美續增兵惹地面戰猜測

美國國防部已向中東部署2支陸戰隊遠征部隊，總計約5000人。其中一支預計周六抵達，另一支則需要更長時間。

此外，國防部也下令部署約2000名陸軍第82空降師士兵。這些軍事調動引發外界猜測，認為特朗普可能正為地面戰做準備。

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