美政府制裁Anthropic 法官暫阻擋

美國人工智能（AI）新創公司Anthropic因堅守軍用底線，不同意戰爭部（國防部）不受限制地使用其AI技術，引發戰爭部長赫格塞思2月底宣布把Anthropic列入國家安全供應鏈風險黑名單。

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到本周四，美國一名聯邦法官暫停特朗普政府對Anthropic施加的制裁，認為僅因對五角大樓使用AI科技表達疑慮，就把這間公司列入黑名單，此舉可能違法。

加州北區聯邦地區法院法官麗塔．林（Rita Lin）批准Anthropic在對政府訴訟中提出的初步禁制令，凍結總統禁止所有聯邦機構使用Anthropic技術的命令。

不同意戰爭部不受限使用AI

這項裁決也暫停五角大樓將Anthropic列為國家安全供應鏈風險的認定。這個標籤通常僅適用於來自不友善國家的組織，不僅阻止五角大樓使用Anthropic技術，還要求所有國防供應商與承包商在與五角大樓合作時，必須證明不會使用Anthropic模型。Anthropic是AI模型Claude的開發商。

Anthropic發言人說：「我們感謝法院迅速採取行動，也很高興法院認同Anthropic在案件實質上很可能勝訴。」這場爭議的起因是Anthropic堅持旗下技術不應用於大規模監控或全自動化武器系統，激怒了赫格塞思。在懲罰性措施祭出後，科技界大致表態支持Anthropic。周四的裁決暫緩執行7天，以便政府有時間在短期內提出緊急上訴。