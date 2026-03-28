伊朗局勢︱霍爾木茲海峽設「收費站」管控系統 　德黑蘭政府暗示：戰事結束後或繼實施

英國航運媒體《勞埃德船舶日報》和《金融時報》等報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊在霍爾木茲海峽推行管控系統，要求過往船隻提交完整文件、獲取通行代碼，並接受伊方護航通過預先劃定的航道，形同設立「收費站」。報道指德黑蘭政府暗示，對「非敵對」船隻收取通行費的制度，可能會在當前戰爭結束後繼續實施。

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暗示戰爭結束後續施收費制

中東戰爭爆發後，伊朗控制石油咽喉要道霍爾木茲海峽。《金融時報》報道，伊朗正致力於建立一套讓經批准船隻通過霍爾木茲海峽的通行制度，加強對這條關鍵水道的控制。報道指德黑蘭政府暗示，這項措施可能會在目前戰事結束後繼續實施。風險管理顧問公司EOS Risk Group的諮詢主管凱利透露，伊朗最近對船隻的審批流程，涉及伊朗政府透過有關國家的大使館進行政府間談判，船隻隨後會收到一個代碼，並在接近海峽時透過國際航海界專屬的緊急呼叫頻率（VHF16頻道）廣播該代碼。同時，伊朗當局會檢查船隻的文件，包括貨物目的地和船員的國籍。

根據船舶追蹤數據，自這場戰事爆發以來，所有通過峽的貨物都沒有運往美國和歐洲。大部分貨物運往東亞，部分貨物也運往東非和南美洲。這些商船穿越霍峽的航線，完全位於伊朗領海之內，而非使用平常的航道。有分析指，儘管美國猛烈攻擊伊朗的雷達和觀察哨站，有關安排仍能讓伊朗目視確認船隻的詳細資料。《勞埃德船舶日報》稱，通常情況下，船舶使用該海峽中央的雙線航道，但越來越多的船舶選擇繞道北行，繞過拉臘克島，進入伊朗領海，更靠近伊朗海岸線。

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勞氏海事數據顯示，自3月1日以來，僅有約150艘船舶（包括油輪和貨櫃船）通過該海域。這僅略高於戰前正常通行量一天的水平，大部分是與伊朗相關的船舶，也有與希臘、中國等國相關的船。《勞埃德船舶日報》稱，通行費以人民幣支付。該報說：「雖然並非所有船舶都直接繳納通行費，但至少有兩艘船已繳納，且費用以人民幣結算。」日前的報道指伊朗國會正制定一項法案，以正式規定霍峽船舶的通行費。

另外，美國財政部長貝森特周四稱，一項旨在促進船隻通行霍峽的美國保險計劃很快將啟動，此舉可能有助恢復全球大量石油與天然氣輸運。數周前，特朗普宣布由美國國際開發金融公司提供保險擔保，在海軍護航下，確保油輪與其他船隻能安全通過霍峽。