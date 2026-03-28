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中東戰爭 | 伊朗無人機導彈襲沙特美軍基地 釀至少12傷多架加油機受損

即時國際
更新時間：08:48 2026-03-28 HKT
發佈時間：08:48 2026-03-28 HKT

美國和沙特阿拉伯知情官員披露，伊朗周五（27日）攻擊駐有美軍的沙特蘇丹王子空軍基地，導致至少12名美軍受傷，多架美軍空中加油機受損。

至少一枚導彈和數架無人機襲擊該空軍基地，基地內一棟建築物被擊中，受傷美軍當時正在這棟建築物內，其中2人傷勢嚴重。衛星影像顯示一些加油機受損情況，已上傳至網絡。

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多架美軍空中加油機在襲擊中受損。X@tom_bike
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駐有美軍的沙特蘇丹王子空軍基地遇襲。美國空軍
駐有美軍的沙特蘇丹王子空軍基地遇襲。美國空軍
一名美軍本月1日在沙特蘇丹王子空軍基地襲擊中身亡，遺體被運返美國。路透社
一名美軍本月1日在沙特蘇丹王子空軍基地襲擊中身亡，遺體被運返美國。路透社

《華爾街日報》曾於3月13日引述美國知情官員報道，伊朗對蘇丹王子空軍基地發動導彈攻擊，擊中5架停在地面上的美軍加油機。美國總統特朗普次日在其社交平台Truth Social發文，承認美軍加油機遇襲，但強調沒有加油機被摧毀，只有一架受損。

美軍迄今13死303傷

另據美國媒體27日報道，自美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，美軍已有至少13人死亡，303人受傷。雖然大多數傷員已康復並重返崗位，但仍有30人無法作戰，10人被認為重傷。

26歲的美國陸軍中士彭寧頓（Benjamin N. Pennington）在3月1日蘇丹王子基地遭襲時受傷，數日後不治。他是戰爭中13名陣亡軍人之一，其中7人在波斯灣死亡，另外6人在伊拉克喪生。

伊朗軍方：將針對區內有美軍入住酒店

伊朗軍方表示，波斯灣地區住有美軍的酒店將被視為目標。

武裝部隊發言人謝卡爾奇在國家電視台說：「當所有美軍（部隊）都進了一家酒店，從我們的角度來看，那家酒店就變成美國酒店了。」

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