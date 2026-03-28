伊朗局勢｜伊朗政府關聯黑客入侵FBI局長電郵 公開私人照及十年信件

美伊戰事正酣之際，與伊朗政府有關聯的黑客組織「漢達拉」（Handala Hack Team）於周五（27日）聲稱，已成功入侵美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）的個人電郵帳戶，並將大量私人照片及機密文件上傳至互聯網。

司法部證實電郵遭竊 流出內容橫跨11年

據外媒報道，「漢達拉」公布了一系列帕特爾在接掌FBI之前的私人照片。一名美國司法部官員隨後證實，帕特爾的個人電郵確實遭到非法入侵，並承認網上流傳的內容「看起來屬實」。

報道指，遭竊資料涵蓋 2011 年至 2022 年間的郵件，其中包含帕特爾與多方聯絡人的個人通信、商務往來及詳細旅行記錄，而照片則主要為其擔任公職前的私人生活照。

知情人士指出，雖然流出的暫時多為個人資料，但由於帕特爾身處國家安全核心位置，其過去的社交網絡與商務聯繫若被敵對國家掌握，恐構成長遠的情報威脅。

「漢達拉」被指疑為伊朗情報單位化身

自稱親巴勒斯坦民間組織的「漢達拉」，其真實身份一直備受西方安全專家的質疑。多名網絡安全研究人員認為，「漢達拉」實際上是伊朗政府網絡情報單位所使用的多個偽裝身份之一，專門針對美國及以色列實施影響力行動。

該組織近日亦聲稱於 3 月 11 日入侵了密歇根州醫療設備供應商 Stryker，並刪除了該公司的大量核心資料。

白宮暫未置評 網絡防禦亮紅燈

目前白宮及FBI尚未就局長個人電郵受襲發表正式官方聲明。然而，在美伊軍事衝突進入第 28 日、美軍擬定「最後一擊」方案敏感時刻，FBI首長的私人資訊流出，無疑令美國政府的網絡防禦能力蒙上陰影。