Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「華人神探」李昌鈺美國病逝 享壽87歲 國際鑑證泰斗破大案無數

即時國際
更新時間：07:33 2026-03-28 HKT
發佈時間：07:33 2026-03-28 HKT

被譽為「華人神探」的國際刑事鑑證權威李昌鈺（Henry C. Lee），於當地時間周五（27日）在美國內華達州家中安詳辭世，享壽87歲。其家屬與任教逾半世紀的紐黑文大學（University of New Haven）已證實死訊，消息震驚國際鑑證及執法界。

臨終前仍心繫學術　正撰寫失蹤人口新書

據紐黑文大學與家屬聯合發布的消息，李昌鈺在生命最後時刻仍致力於研究，近期正著手完成一本關於「失蹤人口調查」的新書。這位傳奇人物1938年出生於江蘇，後隨家人遷台，1960年畢業於中央警官學校。他在22歲時便晉升為當時台灣歷來最年輕的警長，1964年赴美深造，取得紐約大學生物化學博士學位，開啟了他在美國鑑證界的傳奇之路。

李昌鈺自1975年加入紐黑文大學，從零開始創立法醫科學課程，並於1998年成立鑑證科學研究所，對美國乃至全球鑑證體系的現代化影響深遠。

參與辛普森、911恐襲等全球巨案　

李昌鈺的鑑證生涯跨越半個世紀，足跡遍及全球46個國家，出庭作證超過1,000次。他曾參與調查多宗震驚全球的大案，包括：前美國欖球員辛普森殺妻案（O.J. Simpson trial）、甘迺迪總統遇刺案重啟調查、911恐怖襲擊事件、台灣的319槍擊案、白曉燕命案和劉邦友血案等。

曾任康州警政廳長 全美州級警界最高職位華人

1998年至2000年間，他更出任康乃狄克州公共安全廳廳長及州警總監，成為全美首位擔任州級警界最高職位的華裔人士。他同時亦擔任復旦大學法醫學與法庭科學學院名譽教授，致力於推動全球鑑證教育。

不過，於2023年，美國聯邦法官曾裁定，李昌鈺對於一宗1985年謀殺案的審判過程捏造證據負有責任，可能面臨巨額賠償，當時一度引起哄動。

相關新聞：「華人神探」李昌鈺被指捏造證據  2男冤獄數十年獲美康州各賠近1億元

低調後事不設追思　校方讚揚貢獻無與倫比

紐黑文大學校長弗雷德里克森（Jens Frederiksen）發表聲明，讚揚李昌鈺對學術及執法領域的貢獻「無與倫比」，其影響力將永遠長存。

按李昌鈺生前意願，其後事將保持低調，不舉辦公開的追思儀式。報道指，這位曾以科學證據讓「證據說話」的神探，在2017年痛失愛妻後一直生活簡約，最終在家人陪伴下走完傳奇一生。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
路透社
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
32分鐘前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
20小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
01:46
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
突發
13小時前
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel 撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
影視圈
12小時前
路透社
伊朗局勢｜伊朗革命衞隊據報突關閉霍峽 2中國貨輪罕見被逼掉頭
即時國際
3小時前
跳樓自殺未遂下身癱瘓-西班牙25歲女子與父打官司勝訴-獲准安樂死
01:22
跳樓自殺未遂下身癱瘓 西班牙25歲女子與父打官司勝訴 獲准安樂死
即時國際
19小時前
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
影視圈
15小時前
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
2026-03-27 09:00 HKT
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:11
伊朗局勢｜伊朗洪達卜核設施遭轟炸 魯比奧：戰事料持續2至4周」｜持續更新
即時國際
3小時前