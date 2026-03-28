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華人神探李昌鈺美國病逝終年87歲 國際鑑證泰斗曾助查911恐襲

即時國際
更新時間：07:33 2026-03-28 HKT
發佈時間：07:33 2026-03-28 HKT

被譽為「華人神探」的國際刑事鑑證權威李昌鈺（Henry C. Lee），於當地時間周五（27日）在美國內華達州家中安詳辭世，享壽87歲。其家屬與任教逾半世紀的紐黑文大學（University of New Haven）已證實死訊，消息震驚國際鑑證及執法界。

臨終前仍心繫學術　正撰寫失蹤人口新書

據紐黑文大學與家屬聯合發布的消息，李昌鈺在生命最後時刻仍致力於研究，近期正著手完成一本關於「失蹤人口調查」的新書。這位傳奇人物1938年出生於江蘇，後隨家人遷台，1960年畢業於中央警官學校。他在22歲時便晉升為當時台灣歷來最年輕的警長，1964年赴美深造，取得紐約大學生物化學博士學位，開啟了他在美國鑑證界的傳奇之路。

李昌鈺自1975年加入紐黑文大學，從零開始創立法醫科學課程，並於1998年成立鑑證科學研究所，對美國乃至全球鑑證體系的現代化影響深遠。

參與辛普森、911恐襲等全球巨案　

李昌鈺的鑑證生涯跨越半個世紀，足跡遍及全球46個國家，出庭作證超過1,000次。他曾參與調查多宗震驚全球的大案，包括：前美國欖球員辛普森殺妻案（O.J. Simpson trial）、甘迺迪總統遇刺案重啟調查、911恐怖襲擊事件、台灣的319槍擊案、白曉燕命案和劉邦友血案等。

曾任康州警政廳長 全美州級警界最高職位華人

1998年至2000年間，他更出任康乃狄克州公共安全廳廳長及州警總監，成為全美首位擔任州級警界最高職位的華裔人士。他同時亦擔任復旦大學法醫學與法庭科學學院名譽教授，致力於推動全球鑑證教育。

不過，於2023年，美國聯邦法官曾裁定，李昌鈺對於一宗1985年謀殺案的審判過程捏造證據負有責任，可能面臨巨額賠償，當時一度引起哄動。

相關新聞：「華人神探」李昌鈺被指捏造證據  2男冤獄數十年獲美康州各賠近1億元

低調後事不設追思　校方讚揚貢獻無與倫比

紐黑文大學校長弗雷德里克森（Jens Frederiksen）發表聲明，讚揚李昌鈺對學術及執法領域的貢獻「無與倫比」，其影響力將永遠長存。

按李昌鈺生前意願，其後事將保持低調，不舉辦公開的追思儀式。報道指，這位曾以科學證據讓「證據說話」的神探，在2017年痛失愛妻後一直生活簡約，最終在家人陪伴下走完傳奇一生。

 

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