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伊朗局勢｜特朗普笑言伊朗領導層為一原因 曾邀他當最高領袖

即時國際
更新時間：03:50 2026-03-28 HKT
發佈時間：03:50 2026-03-28 HKT

美伊開戰進入第28日， 據美媒報道，一向語出驚人的美國總統特朗普日前（周三，25日）在共和黨籌款活動上笑稱，伊朗領導層因不堪戰爭壓力及畏懼國民報復，向他提出一個請求：邀請他出任伊朗下一任「最高精神領袖」。

特朗普向支持者堅稱，儘管伊朗官方公開否認，但德黑蘭私下極度渴望達成協議。他又說，伊朗領導層正處於極度恐懼之中，不敢公開表示希望與美國停戰，因怕被人民處決，又同時又怕怕被美國擊殺，因此根本無人想承擔領導責任。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴至今仍未公開露面。美聯社
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴至今仍未公開露面。美聯社
特朗普說，伊朗領導層正處於極度恐懼之中，不敢公開表示希望與美國停戰。美聯社
特朗普說，伊朗領導層正處於極度恐懼之中，不敢公開表示希望與美國停戰。美聯社
一向語出驚人的美國總統特朗普笑稱，伊朗領導層邀請他出任伊朗下一任「最高精神領袖」。美聯社
一向語出驚人的美國總統特朗普笑稱，伊朗領導層邀請他出任伊朗下一任「最高精神領袖」。美聯社

「從來沒有哪個國家的領導人比他們更不想當這個職位。」特朗普在會上戲稱，「他們親口對我說：『我們不想當了，想讓你來當下一個最高精神領袖。』」他隨即回應：「不，謝謝，我不想當。」

押後空襲發電站10天　開出「46日」最後通牒

雖然言談間充滿戲謔，但特朗普在軍事行動上依然採取「棍棒與胡蘿蔔」策略。他宣布，由於與伊朗的秘密談判正「進展良好」，他決定應伊朗的要求，將原定針對伊朗全國發電站的大規模空襲行動押後10天，延期至4月6日執行。

德黑蘭斷然否認談判　新任領袖穆吉塔巴仍未露面

對於特朗普的言論，伊朗政府迅速作出反擊，斷然否認與美國進行任何形式的秘密談判，強調沒有向美國要求推遲針針對伊朗的軍事行動。

前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）於2月28日遭美以空襲炸死後，伊朗專家會議已於3月8日推舉其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任。不過，這位新領袖至今仍未公開露面。

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