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伊朗局勢｜伊朗核設施遭空襲 重水反應堆、黃餅工廠成轟炸目標

即時國際
更新時間：00:40 2026-03-28 HKT
發佈時間：00:40 2026-03-28 HKT

中東戰火似有再度升級之勢。伊朗媒體報道，當地時間周五（27日），以色列與美國聯合對伊朗境內的「洪達卜」（Khondab）核設施發動空襲。該設施位於伊朗中央省，擁有一座極具戰略價值的重水反應堆。

報道指，伊朗中央省政治安全副省長當天表示，洪達卜重水綜合體先後分兩個階段遭到美以軍隊的攻擊。據悉，該設施一直是西方國家關注的焦點，因為重水反應堆在運行過程中產生的副產品，可用於提取製造核武所需的關鍵材料「鈈」。

此外，伊媒報道，伊朗位於阿爾達坎（Ardakan）的「黃餅」工廠亦遭到炸彈襲擊，幸據報無放射性物質外洩至廠區外。黃餅是從原礦石中去除雜質後的濃縮鈾，而重水用於核反應堆中的慢化劑。

美媒早前曾披露，五角大樓制定的「最後一擊」方案中，便包括摧毀或癱瘓伊朗的核基礎設施。白宮曾警告，若伊朗不接受涉及放棄核計劃的「15點協議」，美軍將展開「前所未見」的打擊。

不過，美國總統特朗普當地周四才在社交平台發文表示，將對伊朗能源設施的打擊推遲十日，至4月6日。

德黑蘭：無放射性洩漏風險

儘管核設施遭受轟炸，但伊朗方面強調，由於事前已採取嚴密的技術安全防護措施，目前情況仍在掌控之中， 此次襲擊未造成任何人員傷亡。當局指目前該地區民眾不受任何放射性或化學風險威脅，監測數據顯示周邊輻射水平正常。

然而，軍事專家指出，雖然初步評估未有洩漏，但針對核設施的直接打擊已觸碰了德黑蘭的「紅線」。

隨著洪達卜及阿爾達坎的核設施遇襲，外界憂慮美以聯軍的下一個目標可能是埋藏在地底深處、防護更嚴密的福爾多（Fordow）或納坦茲（Natanz）濃縮鈾工廠。伊朗議會早前已警告，若核設施受損，將對區域內支持美軍行動的國家實施對等報復。

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