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極樂寺院｜泰國住持隨從過分親密 「增強魅力儀式」誘65歲男村民口交

即時國際
更新時間：22:46 2026-03-27 HKT
發佈時間：22:46 2026-03-27 HKT

泰國黎府傳出離譜事件，一名65歲資深僧侶頌猜（Somchai Taechapanyo）與其男性隨從鐘（Chon）過份親密，涉嫌以「增強魅力儀式」誘騙多名年長男性參與不當性行為，震驚當地社區。

僧侶與隨從曖昧

泰媒Thaiger報道，此事發生於黎府帕春縣，頌猜原為清刊縣僧長暨西沙旺達寺住持。當地居民與寺內僧侶24日向多家媒體披露這起醜聞，指控頌猜與隨從關係曖昧，兩人經常在寺院內手牽手離開住處，還有居民聲稱看見頌猜幫隨從洗衣服。

同寺僧侶西派（Siphai Dhammakusaro）證實居民說法屬實，他和其他僧侶曾多次警告頌猜行為不當，但對方充耳不聞。西派更指控鐘欺騙社區內的年長男性，誘使他們到頌猜住處參加不雅儀式。

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「精液僧袍」增魅力

65歲男子鄧（Daeng）向媒體透露受騙經過，稱某晚鐘邀請他到住處，聲稱透過某種儀式可以「增強魅力」，讓妻子更愛他。他被要求脫衣，而該儀式還包括口交等性行為，事後鐘還用僧袍的紗籠擦拭體液，並將布料交給他，宣稱穿着這條紗籠就寢能增進夫妻感情。

醜聞曝光後，頌猜即轉往其他寺廟，他接受媒體訪問時稱早已將鐘逐出寺廟，否認與鐘有戀愛關係，也否認有任何儀式。泰國國家佛教辦公室對此尚未發表聲明，但由於頌猜已辭職並搬遷，預料不會有進一步調查或懲處。

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