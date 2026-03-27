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迷路奈良鹿在大阪找到新家 入住能勢溫泉獲熱情改名

即時國際
更新時間：21:13 2026-03-27 HKT
發佈時間：21:13 2026-03-27 HKT

日本奈良公園鹿群近期疑似跑到大阪，引發關注，奈良當局表明沒有跨縣安置的案例，拒絕接收離家出走的鹿。大阪市政府今天宣布，25日在大阪市內捕獲的一隻鹿已移送到大阪府能勢町的能勢溫泉安置。大阪市長橫山英幸在X平台發起替野生鹿改名，正在邀請網民投票。

相關新聞：奈良鹿出走大阪回不去！ 縣知事拒收：已失「天然紀念物」身份不可跨縣放生

能勢溫泉過往也曾照顧過迷路的鹿，因此接獲大阪市府的協助請求。能勢溫泉社長西山龍也表示：「鹿來到這邊是緣分，雖然語言不通，但是希望能打造鹿樂於來到此地的良好環境。」他表示，為了接收這隻鹿，已經在溫泉區內的一隅設置柵欄與種植樹木等，為牠打造生活環境。

鹿群在奈良公園棲息已有1300多年歷史，被視為「神明使者」，列為「國家天然紀念物」。鹿群主要在奈良公園一帶活動，但從3月初開始，位於大阪府與奈良市交界處的東大阪市有民眾目擊野生鹿出沒，經調查相信是來自奈良市，疑似翻越位於奈良市西部、海拔約642米的生駒山抵達東大阪市。

相關新聞：奈良鹿翻山越嶺 驚現大阪公園、JR車站 官方：守護不捕捉

奈良縣知事山下真表示，由於鹿隻離開奈良市特定活動範圍後，不再是受保護的國家天然紀念物，過去也沒有將野生鹿「跨縣放生」的先例，不願接回迷路的鹿。大阪當局遂為捕捉到的鹿安排居所。

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