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尼泊爾新總理｜35歲饒舌歌手宣誓就任 改革貪腐寫歌訴期望

即時國際
更新時間：19:21 2026-03-27 HKT
發佈時間：19:21 2026-03-27 HKT

尼泊爾新總理巴倫德拉·沙阿27日在首都加德滿都總統府宣誓就職，成為尼泊爾第47任總理。中國國務院總理李強27日致電巴倫德拉，祝賀其上任。

路透社報導，人口約3000萬的尼泊爾去年9月爆發「Z世代示威」，數以千計年輕人發起激烈抗爭，要求終結貪腐、創造更多就業機會與淨化政治環境。示威期間釀77死，並導致總理奧利（K.P. Sharma Oli）政府垮台。當局於於今年3月5日舉行大選，結果由倫德拉所在的民族獨立黨，在眾議院275席當中取得182席，成為眾議院第一大黨。

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巴倫德拉1990年出生於加德滿都，是家中最小的兒子，父親是古印度傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda）醫生，母親則是家庭主婦。2022到2025年，巴倫德拉擔任首都加德滿都市長。

他中學畢業後相繼在加德滿都與印度南部的卡納塔卡（Karnataka）拿到工程學位，2013年贏了尼泊爾一場知名饒舌歌曲比賽而成名，犀利的歌詞表達一個有感被壓抑與被忽視世代的挫折。他曾發行多首熱門歌曲，批判尼泊爾的貪腐與社會不公。

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在去年9月的示威期間，巴倫德拉持續在年輕族群間引發共鳴。當時示威起因於當局的社群媒體禁令，但背後是對貪腐、失業與經濟停滯的不滿。示威者將他的歌曲Nepal Haseko（意為微笑的尼泊爾）視為抗議代表歌曲之一。

35歲的巴倫德拉崛起，象徵尼泊爾政治的重要轉變。他承諾改革，呼應選民對貪腐、裙帶關係與菁英統治的不滿。他就職前夕發布了一首充滿對尼泊爾未來樂觀期待的歌曲，歌詞寫道：「團結的尼泊爾人，這次我們創造歷史。」歌曲發布數小時內便獲超過200萬次觀看。

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