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中國博士後遭美方盤問後自殺亡 外交部：嚴正交涉

即時國際
更新時間：18:12 2026-03-27 HKT
發佈時間：18:12 2026-03-27 HKT

中國外交部發言人林劍今日（27日）主持例行記者會。會上有記者提問稱：據了解，近期一名中國博士後在遭美方執法人員約談盤問之後，於次日不幸自殺身亡，請問外交部對此有何評論？

林劍證實事件說：「我們對這一悲劇深感痛心，已向美方提出嚴正交涉，中國駐美使領館已第一時間同當事人的家屬取得聯繫，並為家屬的善後提供積極協助。」

無端盤查滋擾中國學生學者

林劍說，一段時間來，美方泛化國家安全概念進行政治操弄，無端盤查滋擾中國學生學者，侵犯中國公民正當合法權益，破壞正常中美人文交流氛圍，製造了嚴重的寒蟬效應。

林劍說，中方敦促美方徹查此案，向受害者家屬和中方作出負責任交代，停止針對在美中國學者學生的歧視性執法，停止炮製各種冤假錯案。我們將繼續採取必要措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。

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