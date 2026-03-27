驅逐移民｜ICE律師承認誤導法庭 以虛假資訊拘留數千人

根據最新提交的法庭文件，美國移民及海關執法局（ICE）的律師在訴訟中承認，曾提供虛假資訊以合理化在移民法庭外逮捕與拘留數千人的爭議性做法。這項驚人逆轉源於聯邦檢察官提交的文件，揭示了ICE先前用作辯護的所謂法律依據根本不存在。

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相關訴訟由紐約公民自由聯盟（New York Civil Liberties Union）及其他民權組織發起，旨在挑戰ICE在移民法庭外鎖定並逮捕尋求合法身份人士的慣常做法。這些逮捕行動導致數千人被迫中斷合法程序並遭拘留。聯盟指出，這些行動是特朗普政府廣泛拘留與驅逐政策的一部分，但ICE始終未能提供堅實的法律基礎。

引用不存在的授權執法

法庭文件顯示，ICE律師曾引用一份2023年5月的內部備忘錄，聲稱該文件授權在法庭周邊的逮捕行動。然而，最新文件顯示，一名ICE律師在電郵中，向聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）辦公室坦承，上述備忘錄「並未且從未授權」此類逮捕，與其先前在法庭上的陳述完全相反。

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這項揭露迫使政府律師向法庭致歉。美國助理檢察官小野澤（Tomoko Onozawa）在給法官的信中寫道：「我們深感遺憾，此錯誤在訴訟各方已投入大量資源與時間、且法院已仔細審議原告對ICE指引的質疑後，才在此晚期階段曝光。」

目前尚不清楚ICE律師認錯將如何影響根據該政策拘留的移民，當中許多人可能已被驅逐出境。司法部在提交給法官的投訴中表示，他們已致函ICE官員，提醒他們正確的政策和資訊。

然而，國土安全部發言人表示，政策並沒有改變，「我們將繼續在移民法庭審理結束後逮捕非法移民。沒有任何規定禁止我們在發現違法者的地方將其逮捕。」