50歲教授上堂突向19歲女生表白 全班譁然「拿拖鞋追打」

印度卡納塔克邦（Karnataka）發生離譜事件，一名50歲醫學院助理教授，竟在課堂上公然向19歲女學生表白。該名女學生及其他同學震驚與譁然，憤怒之下群起打罵該教授。校方隨即將涉事教授停職並報警處理。

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據印度傳媒報道，事發於斯里·西達斯醫學院（SSMC）。學生拍攝影片顯示，助理教授阿卜杜勒（Abdul）站在講台上，對着全班同學說：「我無法抗拒這個班級給我的巨大愛意，我想向你們班上一位最重要的女孩表白。」隨後他直接對該名女學生說出「我愛你」，並承諾向全班派發朱古力。

阿卜杜勒此舉讓所有學生震驚與譁然，女事主立即上前質問，要求助理教授一起去找校長說明，雙方發生口角。

向全班派朱古力 稱女生先示愛

衝突過程中，阿卜杜勒宣稱女學生曾經對他示愛，「妳不是說我愛你嗎？」女學生要求拿出證據時，阿卜杜勒先宣稱「有監視器畫面」，隨後又說「明天再談」，派完朱古力便離開教室。

消息傳開後，憤怒的學生們在校園內圍堵這名助理教授。影片顯示，該女學生用鞋子抽打教授，其他學生也加入攻擊行列。阿卜杜勒被一路追打到大學停車場附近，受傷後設法逃離現場。

這所醫學院由該邦內政部長帕拉梅什瓦拉（G Parameshwara）擁有，校方已將阿卜杜勒停職，警方也已立案調查。