泰國選美佳麗出場自我介紹甩牙齒貼片 華麗轉身完美救場獲盛讚
更新時間：16:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-27 HKT
2026泰國小姐比賽（Miss Grand Thailand 2026）25日舉行預賽，一名佳麗在台上自我介紹時，話講到一半牙齒貼片竟當場脫落，她不僅沒有驚慌，還淡定轉身將貼片取下，一個華麗轉身後若無其事地完成台步，超專業危機處理讓現場評審與觀眾讚賞不已。
巴吞他尼府（Pathum Thani）佳麗甘末宛（Kamolwan Chanago）的比賽畫面在網上瘋傳。她身穿華麗閃耀晚禮服，對著鏡頭熱情地喊出開場白，話才說到一半，牙齒貼片竟然脫落，看起來就像整排牙齒掉下來。
相關新聞：萬國小姐2025｜巴拿馬佳麗聽錯國名以為晉級片瘋傳 尷尬爆燈反一夕爆紅
雖然當下略顯尷尬，但甘末宛展現驚人的應變能力，淡定地轉身將貼片取下，握在手中，然後以無懈可擊的燦爛笑容再次面向鏡頭，並自信地完成剩下的走秀台步。在定下來擺拍時，她還大方對着鏡頭放電。
甘末宛的驚險救援收到正面回饋，不僅台下觀眾起立大聲歡呼，為她加油打氣，影片在社群媒體上瘋傳後，網友也紛紛盛讚她的專業表現與應變能力。
相關新聞：萬國小姐選美風雲 緬甸佳麗大熱倒灶僅摘季 即場怒摘后冠兼爆喊
2026泰國小姐決賽預計28日在曼谷 Bravo BKK商場MGI大廳舉行，屆時將由2025年冠軍普阿皮帕（Sarunrat Puagpipat）親自加冕，最終勝出者將代表泰國前往印度參加國際萬國小姐（Miss Grand International）總決賽。
最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
2026-03-26 13:32 HKT
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
2026-03-26 13:38 HKT