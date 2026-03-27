泰國選美佳麗出場自我介紹甩牙齒貼片 華麗轉身完美救場獲盛讚

2026泰國小姐比賽（Miss Grand Thailand 2026）25日舉行預賽，一名佳麗在台上自我介紹時，話講到一半牙齒貼片竟當場脫落，她不僅沒有驚慌，還淡定轉身將貼片取下，一個華麗轉身後若無其事地完成台步，超專業危機處理讓現場評審與觀眾讚賞不已。



巴吞他尼府（Pathum Thani）佳麗甘末宛（Kamolwan Chanago）的比賽畫面在網上瘋傳。她身穿華麗閃耀晚禮服，對著鏡頭熱情地喊出開場白，話才說到一半，牙齒貼片竟然脫落，看起來就像整排牙齒掉下來。

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雖然當下略顯尷尬，但甘末宛展現驚人的應變能力，淡定地轉身將貼片取下，握在手中，然後以無懈可擊的燦爛笑容再次面向鏡頭，並自信地完成剩下的走秀台步。在定下來擺拍時，她還大方對着鏡頭放電。

甘末宛的驚險救援收到正面回饋，不僅台下觀眾起立大聲歡呼，為她加油打氣，影片在社群媒體上瘋傳後，網友也紛紛盛讚她的專業表現與應變能力。

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2026泰國小姐決賽預計28日在曼谷 Bravo BKK商場MGI大廳舉行，屆時將由2025年冠軍普阿皮帕（Sarunrat Puagpipat）親自加冕，最終勝出者將代表泰國前往印度參加國際萬國小姐（Miss Grand International）總決賽。