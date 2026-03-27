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歐盟數碼服務法 | 點名4大A片平台未能防堵兒童 歐盟：恐面臨天價罰款

即時國際
更新時間：14:31 2026-03-27 HKT
發佈時間：14:31 2026-03-27 HKT

歐盟委員會指控全球4大知名成人內容平台Pornhub、Stripchat、XNXX及XVideos，指這些網站違反歐盟科技法規，未能有效阻止未成年人接觸網站上的色情內容，可能因此面臨高額罰款。與此同時，歐盟也點名Snapchat未充分保護兒童，將展開對Snapchat的正式調查。

監管單位依據歐盟數碼服務法（Digital Services Act）對這4大成人內容平台展開10個月調查後，得出上述結論。該法要求大型線上平台採取更積極措施，打擊非法及有害內容。若被判定違規，企業最高恐怕面臨全球年營收6%的罰款。

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Snapchat也被點名，未能保護兒童。美聯社
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歐盟點名4大A片平台未能防堵兒童。路透社
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只要點選「滿18歲」 即可輕易瀏覽

歐盟委員會表示，業者必須實施能保護私隱的年齡驗證機制，以保護兒童免受有害內容侵害；雖然所有網站都有「是否滿18歲」的頁面，並警告內容含成人影像等，然而，只要點選「滿18歲」即可輕易瀏覽。此外，頁面模糊化和內容警語等措施也無法有效防堵兒童進入網站。

歐盟委員會指出，這4家公司並未採用客觀且全面的方法評估兒童接觸其服務的風險，批評業者更關注自身商譽，而非對未成年人的社會風險。

Pornhub證實收到初步調查結果

歐盟科技主管維爾庫南（Henna Virkkunen）在聲明中嚴正表示，「兒童接觸成人內容的年齡越來越小，這些平台必須建立強而有力、保護私隱且有效的措施，將未成年人擋在其服務之外。」

Pornhub母公司Aylo證實已收到歐盟初步調查結果，正在仔細審閱，公司將持續與歐盟委員會溝通，同時闡述公司的立場」，強調保護未成年人是共同目標，但現行網站層級的年齡驗證方案經常失敗，反而將使用者推向缺乏安全基礎設施的未受管制網站，同時引發嚴重的資料私隱疑慮。

Stripchat及另外2家捷克網站則尚未對此事發表回應。

對Snapchat展開正式調查

另外，歐盟委員會表示，Snapchat要求用戶年滿13歲才能使用該平台，但他們懷疑該公司的「年齡保證」系統「不足以阻止」用戶進入。

此外，該平台也被指因未妥善檢查用戶是否未滿17歲，導致青少年接觸不當內容。他們也擔心年齡檢查系統未能阻止成年人冒充未成年人。

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