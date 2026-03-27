聯合航空載168人客機 準備降落時防撞警報突響 險撞黑鷹直升機

美國聯合航空一架波音737-800客機本周二（24日）晚險些撞上一架黑鷹直升機，當時客機正接近加州橙縣一個機場準備降落時，這架黑鷹直升機突然從客機前方飛過，令空中交通管制人員感到震驚。客機當時載著162名乘客與6名機組人員，事發時觸發空中防撞警報，距離相撞只差幾秒鐘。

事發於晚上8點40分左右，從三藩市起飛的聯合航空編號589號班機，正抵達目的地加州橙縣，準備降落約翰韋恩機場（John Wayne Airport）時，突然出現一架加州國民警衛隊UH-60黑鷹直升機，導致客機駕駛艙內響起防撞警報。

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聯合航空一架客機險撞黑鷹直升機。路透社

黑鷹直升機當時正在進行例行訓練任務。美聯社

2025年1月，美國航空一架區域客機與黑鷹直升機在列根華盛頓國家機場附近空中相撞，造成67人死亡。路透社

垂直距離僅525呎

飛行追蹤網站FlightRadar24數據顯示，2機距離最接近時，垂直距離為525呎（約160米），水平距離為1422呎（約433米）。

根據聯航的說法，在最後下降階段，客機機師接到空中交通管制員的通知，稱要「留意在機場附近飛行的軍用直升機」。警報響起後，機師停止下降保持平飛，最終順利降落，機上162名乘客與6名機組員皆平安無事。

事後，加州國民警衛隊透過聲明證實，這架黑鷹直升機當時正在進行例行訓練任務，將與相關部門協同合作，對此事件進行徹底審查。

FAA接手調查

美國聯邦航空管理局（FAA）已對此展開調查。

聯邦航空管理局（FAA）於3月通過一項規定，禁止空中交通管制員依賴「目視分離」，改稱必須使用雷達來保持飛機特定的橫向或垂直距離。

事緣2025年1月，美國航空一架區域客機與黑鷹直升機在列根華盛頓國家機場附近空中相撞，造成67人死亡。聯邦航空管理局事後限制列根華盛頓國家機場附近的直升機交通，並對其他機場實施了限制。