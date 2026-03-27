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日本4月起收緊外國人入籍條件 居住年期由5年增至10年以上

即時國際
更新時間：12:11 2026-03-27 HKT
發佈時間：12:11 2026-03-27 HKT

日本法務省今日（27日）宣布，將從嚴規定取得日本籍的條件，包括把居留期間從原本的5年以上改為10年以上，並且要確認申請人最近5年的納稅情形等。新措施將於4月起實施。

日本政府相關閣員會議今年1月彙整的因應措施，明確記載將從嚴規定外國人取得日本籍。

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外國人取得日本籍條件變嚴。路透社
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日本調整外國人政策，入籍變得更困難。法新社
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入籍日本注意，申請人須居留10年以上。法新社
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日本政府相關閣員會議今年1月研擬收緊外國人入籍條件。法新社
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確認申請人最近5年納稅情況

對此，法務省決定把歸化條件之一的居留期間，從目前的5年以上延長至10年以上。除此之外，原則上要確認申請人最近5年的納稅情形以及最近2年繳納社會保險費的狀況。

延長居留時間，是因為取得日本永久居留權（永住許可）的條件之一是原則上要在日本居留逾10年等，因此有意見認為應該要整合相關審查。

專家示警踩違憲紅線

不過，此舉引發法律界疑慮。熟悉移民政策的名城大學教授近藤敦認為，將居住年限從法律規定的5年「實質提高」至10年，等同變相修改法律要件，卻未經國會審議，恐違反法治原則，甚至有違憲之虞。

法務大臣平口洋表示，將根據新的措施，持續依個案徹底嚴格審查。

去年逾9000人取得日本籍 中國人最多

申請新規定將在4月起實施，已經提出申請取得日本籍、但結果尚未出爐的申請案，適用新的審查要件。

2025年，有1萬4103人申請取得日本籍，其中有9258人取得日本籍。其中以中國3533人最多，其次為南韓與北韓2017人，另外包括尼泊爾695人、巴西409人、越南357人。


 

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