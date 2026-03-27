池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令

日本東京池袋「太陽城」（Sunshine City）內的寶可夢商店（Pokémon Center）周四（26日）晚發生駭人聽聞的兇殺案。一名26歲男子疑因感情糾紛，持刀闖入在人潮時段斬傷女店員後自戕。兩人送院後均證實不治。警方調查發現，2人為前男女朋友關係，疑似是男方求女方復合不成作案，女死者生前曾多次就男方的跟蹤騷擾行為報警，警方雖已對疑兇發出禁制令，但最終仍無法阻止慘劇上演。

晚間繁忙時間行兇 顧客倉皇逃生

據日本放送協會（NHK）報道，疑兇為26歲男子廣川大起，被刺死的21歲女店員為春川萌衣。案發於當地時間昨晚約7時15分，正值商場人流高峰時段。廣川大起獨自持刀進入寶可夢中心，直接闖入收銀櫃檯內部，不由分說地用利刃刺向正在工作的春川萌衣，導致其頸部等多處要害位置重創。

相關新聞：有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡

現場影片顯示，事發一刻店內顧客大驚失色，多人尖叫救命，倉皇逃生，其他店員則慌忙疏散人群，氣氛極度緊張。廣川在行兇後，隨即以同一把刀刺向自己頸部自盡。救援人員趕抵時，兩人均已倒臥血泊，送院搶救後雙雙宣告不治。

早有騷擾前科 曾遭警拘控

警方調查證實，兩名死者曾為情侶關係。自去年12月起，春川萌衣因不堪前男友持續的跟蹤及騷擾行為，曾多次向警方求助。警方亦曾多次以違反《跟蹤騷擾防制法》，對廣川大起進行逮捕及起訴，法院隨後更正式向他頒布「禁止接近命令」。

據悉，廣川在接受調查時曾聲稱希望與女方復合。然而，儘管司法系統已介入並設下限制，最終仍未能阻止他策動致命襲擊。當局正檢討現行保護受害人措施是否存在漏洞。

事件發生後，「寶可夢中心Mega Tokyo」的營運公司已於網上公布，該專門店將臨時停業，直至另行通知。



