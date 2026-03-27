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史詩怒火行動 | 美軍首度證實部署無人偵察艇 執行海上巡邏任務

即時國際
更新時間：10:52 2026-03-27 HKT
發佈時間：10:52 2026-03-27 HKT

美國國防部表示，美軍已在對伊朗軍事行動中部署無人駕駛快艇，以便執行巡邏，這是美方首次證實在實際衝突中使用此類船隻。美以向伊朗發動攻擊後，伊朗至少2度使用無人艇攻擊波斯灣油輪。而近年來，無人艦艇重要性迅速提升，烏克蘭曾利用裝載爆炸物的快艇，對俄羅斯黑海艦隊造成重大損害。

此前，國防部從未對外證實無人艦艇是否已部署完畢。路透社去年曾報道，美國海軍近年致力組建一支無人艦隊，卻屢遭挫折，但相關部署仍在進行當中。據悉，無人艇可用於偵察或自殺式攻擊。

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美國黑海公司製造的「全球自主偵察艇」，已用於美軍對伊朗的軍事行動。黑海公司官網
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無人艇可用於偵察或自殺式攻擊。路透社
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美擬再派一萬人地面部隊赴中東。美聯社
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可用於偵察或自殺式攻擊

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）周四（26日）表示，由總部位於馬里蘭州的黑海（BlackSea Technologies）公司製造的無人艇「全球自主偵察艇（Global Autonomous Reconnaissance Craft，GARC）」已在「史詩怒火行動」中，用於巡邏任務。

霍金斯在聲明中表示：「美軍持續在中東地區使用無人系統，包括GARC等水面無人艦艇。GARC已在『史詩怒火行動』的海上巡邏任務中，累積航行超過450小時，航程超過2200海浬。」但他拒絕透露其他正在部署的無人系統名稱。

烏軍曾用無人艇襲俄艦隊

一名消息人士透露，近幾周在中東進行的另一項測試中，一艘全球自主偵察艇發生故障而無法運作。霍金斯拒絕評論此事，僅說道：「全球自主偵察艇是一項新興能力，是美國第5艦隊運營的水面無人艦隊的一部分，用以增強對區域水域動態的掌握。」

近年烏軍頻繁運用無人艇執行海上任務，成功運用小型無人艇阻止俄軍掌握黑海制海權，其重要性日益凸顯。自美國、以色列對德黑蘭發起空襲以來，伊朗已至少2次使用無人艇襲擊波斯灣地區的油輪。

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