伊朗局勢 | 美媒：國防部擬向中東增派1萬人地面部隊 讓特朗普有更多軍事選項

在美國總統特朗普宣布對伊朗能源基礎設施的空襲推遲10天，將軍事行動的最後期限延至4月6日之際，潛在的軍事部署也隨之而來。美國傳媒透露，五角大樓正考慮向中東增派一支為數1萬人的地面部隊，讓特朗普在衡量美伊和談時有更多軍事選項。國防部官員表示，增兵計畫旨在擴大政府的靈活性，以便在談判失敗時迅速升級軍事行動，同時在該地區保持可信的威懾態勢。

據《華爾街日報》周四（26日）報道，這支部隊可能包括步兵與裝甲車，將加入已奉令部署至中東的約5000名陸戰隊，以及來自陸軍第82空降師的數千名傘兵。

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美國傳媒透露，五角大樓正考慮向中東增派一支為數1萬人的地面部隊。美聯社

特朗普宣布對伊朗能源基礎設施的空襲推遲10天。美聯社

美以持嬻針對伊朗的軍事行動，圖為德黑蘭遭炸毀的樓宇。美聯社

以色列宣稱擊斃了一名伊朗革命衛隊海軍高級指揮官。美聯社

或駐紮哈爾克島

暫時不清楚這些部隊在中東的確切部署地點，但他們很可能駐紮在對伊朗和哈爾克島（Kharg Island）的攻擊範圍之內；哈爾克島是伊朗石油出口樞紐。

特朗普多次表示，無論是否有盟友協助，他都會確保霍爾木茲海峽暢通。

白宮副發言人凱利表示：「所有關於兵力部署的公告都將由戰爭部（國防部）發布。正如我方所言，特朗普總統始終擁有所有可用軍事手段。」

伊朗威脅開闢新戰線

負責中東美軍事務的美國中央司令部發言人則婉拒置評。

伊朗一名軍方消息人士近日表示，如果敵方試圖對伊朗的島嶼或本土發起地面行動，或者通過海軍在波斯灣和阿曼灣對伊朗施壓，伊朗將在曼德海峽開闢新戰線。也門叛亂組織胡塞周四說，已經為採取軍事行動做好準備。

較早前，以色列宣稱擊斃了一名伊朗革命衛隊海軍高級指揮官，指控其策劃在霍爾木茲海峽布雷和擾亂航運。同時，美國中央司令部司令向伊朗海軍人員發出嚴厲警告，敦促他們放棄崗位，否則可能面臨打擊。