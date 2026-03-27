伊朗局勢 | 特朗普再推遲襲伊朗能源設施10天 稱談判進展順利 否認急於達協議

美國總統特朗普周四（26日）宣布，應伊朗政府請求，他將對伊朗能源設施的摧毀行動推遲10天，期限延至美東時間4月6日晚上8時（香港時間4月7日早上8時）。特朗普強調，相關談判正在進行中，進展得「非常順利」。他否認急於與伊朗達成協議，並表示美國對伊朗的軍事行動正在繼續。

美股收市後發文宣布

特朗普在其社交平台Truth Social發文，作出上述宣布。他補充道：「談判正在進行中，儘管假新聞媒體及其他人發表了相反的錯誤聲明，但談判進展非常順利。」這段的貼文是在周四下午美股收市後不久發布的。

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持朗普否認急於與伊朗達成協議，並表示美國對伊朗的軍事行動正在繼續。美聯社

特朗普在白宮召開內閣會議。美聯社

特朗普在白宮舉行內閣會議，商討伊朗戰事。美聯社

美軍對伊朗軍事行動持續，圖為德黑蘭住宅樓宇在空襲中被毀。美聯社

特朗普上周六（21日）在Truth Social發文，威脅伊朗必須在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則將摧毀其各類發電站。到周一（23日），他再次發文，稱美伊過去2天進行了「非常良好且富有成效」的對話，美國將把空襲伊朗發電站推遲5天，原定周五（27日）到期。

在周四，特朗普在白宮舉行內閣會議時說，他不確定伊朗是否會遵守他所設定最遲27日開放霍爾木茲海峽的期限，也不確定談判是否會順利，但稱「我們有許多時間」。

「正和對的人進行實質性對話」

他在會上透露，美方正在就伊朗問題「和對的人進行實質性對話」。

特朗普說，伊朗方面幾天前提出將允許8艘油輪通過霍爾木茲海峽。他隨後在新聞報道中得知有8艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過海峽，此後又有2艘油輪通過海峽，共有10艘船通過。他認為，這是伊方為表明談判誠意而送出的一份「大禮」，談判「找對了人」。

堅稱伊朗尋求重啟談判

特朗普在內閣會議上猛烈抨擊美媒報道他迫切期望通過外交途徑結束戰爭，堅稱是伊朗方面尋求重啟談判。他稱，是否停戰取決於伊朗，而在此期間，美軍轟炸將繼續。他還稱，不在乎能否與伊朗達成協議。他說：「我並不著急，我甚至不在乎。實際上，在離開之前，我們還有其他目標要打擊，而且我們每天都在打擊。」

美國總統特使威特科夫當天在會上通報說，美方外交團隊已提出了一份由15項內容構成的清單，作為和平協議的框架。該方案已通過巴基斯坦政府傳遞給伊方，並促成了「積極且富有成效的信息互動和對話」。

伊朗拒絕美「15點計劃」

威特科夫稱，美方將觀察事態發展，並嘗試讓伊朗方面認識到，這是一個關鍵轉折點，除了接受協議之外他們沒有更好的選擇。他說：「有強烈跡象表明，達成協議的可能性是存在的。」

但伊朗較早前回應指，已正式回應美方所提「15點計劃」，指美國關於談判的說法不過是「欺騙」伎倆。