伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾

美媒《Axios》於周四（26日）引述五角大樓官員及知情人士消息，指美軍正為針對伊朗戰爭制定「最後一擊」（The Final Blow）的軍事方案。該計劃不僅包含大規模轟炸，更罕見地列入地面部隊行動，深入伊朗內陸奪取濃縮鈾。

四大戰略目標：切斷能源命脈與奪取島嶼

據報五角大樓制定的方案重點在於解除伊朗對霍爾木茲海峽的控制權。具體包括四種行動可能：

進攻哈爾克島（Kharg Island）： 該島是伊朗最重要的石油出口樞紐，美軍或實施封鎖甚至直接入侵，切斷德黑蘭的經濟命脈。 奪取拉臘克島（Larak Island）： 該島佈滿掩體、攻擊快艇及雷達，是伊朗監控及威脅海峽航運的神經中樞。 佔領阿布穆薩島（Abu Musa）： 以及海峽西側另外兩座戰略小島，徹底瓦解伊朗在海峽入口的防禦佈局。 海上攔截： 在海峽東側強制扣押或攔截向伊朗出口石油的船隻。

深入內陸搶奪濃縮鈾 美軍擬發動地面戰

除了海峽爭奪戰，該「最後一擊」方案中最引人注目的是針對伊朗核設施的地面行動。消息指出，美軍已準備好深入伊朗內陸，目標是獲取或摧毀埋藏在加固設施中的高濃縮鈾。若地面行動風險過高，另一替代方案則是發動大規模精準空襲，以物理手段阻止伊朗獲得核材料。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）強調目前地面行動仍屬「假設性」，但她同時發出威脅，指若無法達成協議，特朗普已準備好發動「前所未見」的嚴厲打擊。

伊朗威脅反擊區域設施

報道指，軍事調動方面，預計未來數周將有更多美軍增援抵達中東，包括兩個海軍陸戰隊遠征部隊，以及由第82空降師領軍的數千人步兵旅。

面對美方的軍事壓力，伊朗方面表現強硬。議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，情報顯示敵方確有佔領伊朗島嶼的圖謀。他警告，伊朗不信任特朗普的談判姿態，並威脅一旦美軍開戰，伊朗將對區域內所有支持美方行動的國家進行基礎設施報復。